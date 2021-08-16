 

Парковки, велопрокат и десяток переходов сделают у станций МЦД-2

16.08.2021, 20:04, Разное
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Все три станции – участки курского направления железной дороги. «Станции популярны у москвичей и жителей Подмосковья. Ежедневно ими пользуются десятки тысяч пассажиров. Сейчас станции нуждаются в ремонте: платформы устарели, да и не хватает современной инфраструктуры вокруг, удобных маршрутов от дома до платформ», – рассказал глава муниципального округа Царицыно Дмитрий Хлестов.

По проекту, возведут 10 пешеходных переходов в трех районах Центральное Чертаново, Западное Бирюлево и Царицыно. Кроме этого, рядом со станциями специалисты заменят асфальт, сделают стоянки для машин и такси, прокат и парковки для велосипедов. Для комфортного и удобного перемещения пассажиров от платформ до остановок общественного транспорта построят навесы «сухие ноги».

По словам Хлестова, станции МЦК и МЦД – это органичная и важная часть транспортной системы города и очень важно, когда прилегающая к ним территория отвечает современным стандартам.

«Новые станции и пространство вокруг будут удобными, функциональными и красивыми. Уверен, что жители районов и Москвы, и Подмосковья оценят изменения и будут с удовольствием пользоваться инфраструктурой», – отметил он.



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