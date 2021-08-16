Мнение: Письмо: “Отрезвление от периодических субманических гиперактивных прилипаний”

Не получилось вчера объяснить, что я имею в виду под задачами для нового формата рубрики.

Так что рубрика пока остается в старом формате. Потом приведу примеры, как надо.

Вчера комментирующие привычно похвастались успехами, а написавшие в рубрику привычно поныли.

И без Учениц не обошлось. Как без них?

Вот такой, например. Разбирайте сами.

Только вы почему-то, когда разбираете Учениц последнее время, не описываете все их ошибки в изложении, как они самооценку рефлексией называют и путают все остальное. У Учениц всегда перепутаны все понятия, строго – каждое. И вы должны это писать, иначе сами выглядите Ученицами, для которых не важно, как что называется.

patriotrossi

Добрый день,

Благодарю за новую рубрику и вот моя ужасная история, которая возможно, до осознания мной такой проблемы, как игнорирование мной чужих субьективных границ, закончилась бы еще хуже:

Факты:

– мне, наряду с еще 5, частично немного более крупными владельцами, принадлежит минимальная доля в, весьма давно плохо обслуживаемом видимо очень плотно загруженным домоуправленцем, небольшом доме в одном не самом плохом районе западного города (решили купить плохое в хорошем районе, чем хорошее в плохом в основном из-за видимо подсознательной временности такого решения. Хотя переезды ненавижу в принципе)…

– неожиданно после пары типа тропических ливней массивно протекла крыша вплоть до затопления навесного потолка и одной стены

– на темах крыши и вообще дома старался все эти годы не сильно фиксироваться, чтобы не создавать не нужного негатива

– разнообразные законы/ права вообщем вроде абсолютно чужих друг другу домовладельцев между собой и к управляющему и страховые отношения буду упоминать только по мере необходимости в контексте. За крыши, стены, потолки- полы все домовладельцы платят вместе с правом голоса по количеству квартир

– первые попытки добиться срочного ремонта от домуправа и даже его кровельщика привели к ужасной фрустрации, так как они оказались еще сюдя по эмоциям и в ужасной финансовой ссоре

– чувство проблемы во всей этой обасти было уже много лет, но не хотел лазить ни в чьи головы и будить собак, так как сильно инвестировать именно в этот дом желания ни у меня, ни еще у пары решающих совладельцев нет до сих пор

– буквально за пару недель до этих дождей предложили формальную роль в домсовете (который по закону ничего не решает и только “помогает и смотрит” за домуправом), так как один из 2-3 старых домсоветчиков продал долю в январе, а другой самый мелкий совладелец- мансарды надо мной- как я узнал только после последнего дождя сообщил о первых дождевых пятнах в его прошивке под крышей уже в декабре

– в последнем длинном письме “всем”;совладельцам и на которое поэтому видимо не может быть ответа, я попросил отказа от роли домсовета, так как не хочу нести никакой ответственности за решения домуправа/ совета, на которые не имею никакого влияния, но это к сожалению скорее всего лишит меня и всей весьма полезной для решений информации, но которая меня несомненно грузит гораздо больше, чем любых окрудающих менчюч…

Попытка саморефлексии:

– вроде весьма плохие инфантильные личностные”границы”,

ведущие к очень длинным депресивно- ленивым фазам жизни

от страха столкнуться с реальностью вокруг

после отрезвления от периодических субманических гиперактивных прилипаний к окружающим людям

и прочим ресурсам, как обьектам “золотой для моего эго рыбки”

Всегда считал, что ресурс экономики это одна из немногих моих в том числе и профессиональных опор, хотя обьективно, (даже вроде и наследственно) весьма скуповат и практикую фрустрацию желаний с весьма негативными последствиями для качества жизни, от чего и пытаюсь избавится последние пару лет с помощью статей от Вас и так же в основном Вадима Зеланда.

Последовательность моих действий и реакция участников:

– домуправ вроде всегда и меня игнорировал и когда я через дигитальную коммуникацию через большинство нашего домо-сообщества организовал весьма дорогие предложения от альтернативных кровельщиков, домоуправ все-таки поставил вообщем- то ненужные пока леса и организовал минимальный ремонт крыши своим старым кровельщиком вроде с гарантией на пару лет на сделанные заплатки

– на данном этапе 2 других домсовета (втроем с ними мы, как и с 3 другими, не активными но вроде поддерживающими более скорый капитальный ремонт, составляем решающее и платящее большинство дома) предлагают мне довольно открыто отстановится, так как бюджет дома почти на нуле и любые дальнейшие ремонты потребуют дополнительных и в случае кап. ремонта весьма существенных внебюджетных вливаний от всех…

– один из домсоветов, наименее затронутый крышепроблемой, посоветовал мне меньше коммуницировать, убрать эмоции и опираться на проверенные факты и ссылается на ужасную занятость нашего вероятно весьма дешевого домуправа. Но факты по крыше- переживут ли наши 2 верхние квартиры штурмодождевую зиму с такими мутными домуправом и кровельщиком и без бюджета- доступны сейчас вроде только кровельщику домуправа

– шагов у меня, кроме требований ускорения собрания собственников, решающего все годовые вопросы, вроде нет? В одиночку пытаюсь еще найти альтернативное подходящее всем лучше в плане транспаретности и эффективности домоуправление, чтобы представить его остальным, но не уверен, что эта инициатива в границах моей компетенции?

Что вообще разумно делать в таких сложных ситуациях групп больше 2, без однозначных иерархий и при плохом чувстве своих и чужих границ? Подумываю даже продать это все и сбежать как всегда и от этой проблемы, несмотря на изменения всех планов и большого эконом. ущерба из-за такого эмоционального решения…

Громадная благодарность за все