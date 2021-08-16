 

Мнение: Собачий приоритет

16.08.2021, 19:56, Разное
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Покуда в аэропорту продолжалась давка обезумевших афганцев желающих попасть на самолет, американцы эвакуировали своих собак на отдельных пассажирских местах с телевизором.
Так сказать определили место афганских пособников в списке своих приоритетов. Где-то после песиков.

С утра 16 августа в аэропорту погибло уже 11 человек пытавшихся попасть на самолет из Афганистана.

Трансляция по Афганистану как обычно вот тут https://t.me/boris_rozhin (подписывайтесь, кому интересно).

Источник: Colonel Cassad



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