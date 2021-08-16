Мнение: Собачий приоритет

Покуда в аэропорту продолжалась давка обезумевших афганцев желающих попасть на самолет, американцы эвакуировали своих собак на отдельных пассажирских местах с телевизором.

Так сказать определили место афганских пособников в списке своих приоритетов. Где-то после песиков.

С утра 16 августа в аэропорту погибло уже 11 человек пытавшихся попасть на самолет из Афганистана.

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