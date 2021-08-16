Мнение: Бегство США из Афганистана, Россия хочет «захватить Курилы» и мягкая сила Турции

1. Вот и всё: 20 лет военной оккупации, 2 триллиона долларов затрат – всё только на пользу Талибану (завротор). Выстроенный американцами режим в Афганистане рухнул спустя примерно 20 дней после вывода американских войск. Власть в стране захватили те самые талибы, ради борьбы с которыми США в 2001 году и вторглись в Афганистан. Поражение не стало сюрпризом, но оно оказалось настолько ошеломительно быстрым, что кадры поспешной эвакуации сотрудников американского посольства в Кабуле практически один в один повторяют печально знаменитые кадры бегства американцев из посольства во вьетнамском Сайгоне 1975 года:

https://www.unz.com/akarlin/afghanistan-finale/

В западных СМИ и соцсетях позор США стал одной из главных тем для обсуждения. США показали неприличную слабость, и это стало серьёзным ударом по их репутации. Для сравнения: просоветский режим в Афганистане продержался против взращённых американцами моджахедов 2,5 года после вывода советских войск в 1989 году. Южный Вьетнам после ухода основных американских сил в 1973-м продержался около 2 лет.

То, что произошло теперь – это наглядный крах американской концепции крылатой демократии, самое позорное поражение США в этом столетии, наступившее в результате самой длительной войны за всю американскую историю.

Эксперты ещё в 2001 году были уверены, что американцы провалятся, но война была выгодна для американского ВПК, а американские политики по имиджевым причинам долгие годы отказывались признавать поражение.

Как показывает исторический опыт, демократию нельзя навязать силой, если общество к ней ещё не готово. Проамериканские режимы в странах типа Афганистана изначально нежизнеспособны. Как только американские военные уходят, население радостно возвращается обратно к своим традициям.

Весьма популярна теория, согласно которой вначале страна должна достигнуть достаточно высокого уровня культуры и достатка, и лишь затем она сможет позволить себе полноценную демократию, демонстративную защиту прав человека и прочий блеск.

События в Афганистане полностью подтверждают этот тезис. Это архаическая и разобщённая страна, состоящая по сути из нескольких крупных народов и племён. Строить там национальное государство по западному образцу весьма и весьма затруднительно. Можно было бы попытаться решить проблему путём раздела Афганистана по этническим границам… но на подобное американцы пойти не могли, ибо тогда значительные куски достались бы Ирану, союзным с Россией Узбекистану и Таджикистану и союзному с Китаем Пакистану.

Теперь остаётся надеяться лишь на то, что за прошедшие 20 лет договороспособность Талибана повысилась. Если талибы откажутся от вторжений в соседние страны, от поддержки терроризма и от экспорта наркотиков, на прочие их средневековые причуды главные мировые и региональные игроки закроют глаза, лишь бы только в Афганистане наконец-то наступил мир.

2. Одна из причин провала США в Афганистане — вопиющая некомпетентность их экспертов-международников. К примеру, американские военные эксперты полагают, будто Россия хочет «захватить Курилы» и разделить Японию напополам с Китаем:

https://lenta.ru/news/2021/08/13/expert_wwiii/

Китай и Россия развяжут третью мировую войну из-за территориальных претензий к Японии. Об этом в своей статье заявил заведующий кафедрой военно-морской стратегии им. Дж.К.Уайли военно-морской Академии США Джеймс Холмс, материал опубликовали в журнале The National Interest.

По мнению ученого, Пекин и Москва хотят отобрать у Японии «некоторые территории». «Она [Япония] сыграет роль Польши во Вторую мировую войну», — подчеркивает Холмс. Академик проводит параллели между амбициями Гитлера и амбициями лидеров других, по его мнению, авторитарных стран.

Ученый считает, что китайский лидер Си Цзиньпин хочет вернуть территории, которые ранее являлись землями Китая, чтобы избавиться от «столетий унижений», принесенных имперскими державами. На этом фоне, Холмс предрек сговор России и Китая с целью захвата островов Сенкаку, Окинава, архипелага Рюкю, а также Курильской грады.

Эксперт отметил, что государства столкнутся с сопротивлением со стороны войск США и Североатлантического альянса НАТО.

Зачем России нужна Япония, чуть ли не единственным полезным ресурсом которой являются стареющие любители аниме, американские эксперты не поясняют.

3. Читатели в комментариях написали, что американцы, уйдя из Афганистана, якобы передали его Турции. Достаточно посмотреть на карту, чтобы убедиться в странности таких предположений.

Однако к действиям Турции в постсоветских странах и вправду стоит присмотреться, ибо они как раз расположены в зоне турецких интересов:

https://lenta.ru/articles/2021/08/13/turkey_soft_power_politics/

…уже долгие годы Турция не жалеет денег на культурные проекты, которые продвигают идеи единства мусульман и тюрков в возрожденной Османской империи. И особенно — в странах бывшего СССР. <…>

Культурные проекты лишь кажутся далекими от политики. Анкаре важно не только продвигать свои интересы в разных странах, но и растить поколение, которое будет считаться с ее мнением добровольно, а не по указке и принуждению. Это поколение скоро вырастет, и некоторые получат гранты на обучение от ТЮРКСОЙ. Фактически этой мягкой экспансии ничто не мешает. На турецкие деньги уже живет не только Азербайджан, который всегда относился к Анкаре как к «старшему брату», но и страны, традиционно находившиеся в орбите российского влияния: Украина, Казахстан и Молдавия.

Российские власти сравнивают TIKA и ТЮРКСОЙ с центрами «Русский мир». Однако в действительности инициатив, сопоставимых по влиятельности с турецкими, у России пока нет. Пока тюркоязычные националисты с безупречным образованием внедряются в высшие эшелоны власти стран бывшего СССР и готовят антироссийские инициативы, представители «Русского мира» гордо рассказывают о том, как «турецкие друзья» ценят творчество Владимира Высоцкого и посвящают ему свои встречи. Если Москва не расширит «интеграционные сети» и не изменит свою политику на постсоветском пространстве, она из выгодного союзника постепенно превратится в нежелательного соседа, партнерство с которым не приносит никакой пользы.