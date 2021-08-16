Мнение: Эпоха перемен стартовала: США больше не вожак, но либералы продолжают поливать СССР!



Вот, реально, что нужно сделать чтобы условный, а может и нет, Шендерович, Орех или Явлинский достали головы из задниц и начали говорить на языке обычного человека? Сижу, читаю "Эхо Москвы", ржу, как конь.

Давайте, процитируем. Антон Орех:

Америка облажалась по полной программе. Это безусловно. Но не она первая! Советский Союз сделал то же самое как раз 40 лет назад, когда влез в эту страну, решив строить там социализм даже непонятно с каким лицом.Америка куда более могучая держава. Она после Афганистана не развалится. Но наших уроков она не выучила. Потратила триллионы долларов! Потеряла убитыми, правда в шесть раз меньше за двадцать лет, чем мы за десять, но это все равно тысячи солдат. А в итоге не добилась ничего.

Клоун, мать твою волшебницу! Афган – это кладбище империй! Ты почему про Англию не вспомнил? Тебе нельзя? И вот это – не развалится. А вчера Байден говорил, что не будет Сайгона 2.0 – а ты не пишешь? Или вот, Шендерович:

Афганская драма, разворачивающаяся на наших глазах, — мучительное учебное пособие.Вот — есть наука История. Она холодно оперирует массами и периодами. Единица измерения — народ, нация. Временная отсечка — полвека-век, а то и полтора-два. Сколько-то тысяч людей умерло от голода в Англии во время политики огораживания, столько-то веков занял распад Римской империи… Историю интересуют закономерности прошедшего и выводы из них. Она — патологоанатом. Она холодно предлагает правду о причинах былых несчастий — нации, народа, человечества…

Перевожу с шендеровичевского на русский. Когда ВиктОр сравнивает девочку из России с фашистом – это можно, а когда его хозяева крупно только что наложили в Штаны и хрен отмажешь – это мы начали играть в философию. Вить, спроси их, где триллион денег американских пенсионеров? Где 20 лет гегемонии?

Или Ореха спроси – почему войска СССР выходили достойно, а войска США – драпают, как грузины в 2008, Вить?

Да, чуть не забыл – там и НАТО наложило полные штанишки. Это же не Россию пугать, терпеливую, с Ядерными Ракетами. Штатам тупо наваляли бедуины в тапках. Причем, что еще более смешно – об этом будет ролик, товарищ Этонни Блинкен пообещал… ввести против бедуинов, санкции! Я ржу весь день.

Но главное другое. Бобик сдох.

И смотрите, как интересно выходит.

США сливают Навального – ну это, так бонус.

США ливают Украину, СП-2 будет достроен.

США сливают в Сирии – не получилось.

США сливают в экономике – там реально жопа, хоть в профиль, хоть в анфас – а еще ничего не началось.

США сливают Афган.

Дальше надо продолжать?

Обвинят ведь в чем попало, но Витя – ты чемоданы-то собрал? У нас народ добрый, я не спорю, но – вы столько лет работали на врага России. По факту представляли, Путин добрый, такой местечковый клуб остатков, после Ельцина, оккупационного правительства. Ждали реванша.

Вы, правда, верите, после того, как Вашингтон кинул все, что делал, якобы, 20 лет – что вы нужны Белому Дому? Или может и нужны, но вас не бросят? Не сольют?

Навальнята, вы там держитесь, короче.

Эпоха перемен официально стартовала.

Из хороших новостей – к самолету на надо будет привязываться. Вокзалы, аэропорты и причалы работают. И еще, ФСИН, ага.

Счастья вам.

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