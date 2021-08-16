Без детей: Кети Топурия и Лев Деньгов отдыхают на Лазурном берегу

Лето для эстрадных артистов – пора курортных гастролей и фестивалей. Но отдыху тоже находят место в перерывах между выступлениями. Вот, и Кети Топурия вместе с мужем Львом Деньговым отправилась в небольшой отпуск по Средиземному морю. Сначала супруги побывали на острове Капри, который стал местом притяжения многих голливудских звезд в этом сезоне (там же не без последствий отдохнул муж принцессы Евгении), а теперь они проводят время на Лазурном берегу Франции.

Кети поделилась фото и видео путешествия в сторис в Instagram. А вчера опубликовала снимок, сделанный на террасе одного из ресторанов на набережной Канн. Супруги весело провели времени в большой компании друзей. Судя по всему, детей – 6-летнюю дочь Оливию и семимесячного сына Адама – Кети оставила дома.

Поскольку уже в этот четверг в Сочи стартует фестиваль “Новая волна”, который за все 20 лет существования группа A’Studio ни разу не пропустила, то, скорее всего, отпуск Кети подходит к концу.

Кети Топурия и Лев Деньгов Кети Топурия с подругой

Напомним, Кети Топурия родила второго ребенка 21 января этого года, о чем сама сообщила, опубликовав снимок с ножками новорожденного сына. Неделю спустя солистка группы “А’Студио” поделилась первым совместным кадром с маленьким Адамом, подписав фотографию просто “Я тебя люблю”. Кети также воспитывает дочь Оливию, рожденную в первом браке — с бизнесменом Львом Гейхманом. У отца Адама – Льва Деньгова – есть также двое детей от первого брака с Анной Гузбанд — дочь Шошана и сын Леонид.

Кети и Лев поженились 20 ноября прошлого года, но Топурия решила рассекретить это событие спустя время. 34-летняя певица опубликовала серию снимков, на которых позирует в белоснежном платье, подчеркивающем ее интересное положение, а также демонстрирует помолвочное и обручальное кольца.

О романе Кети и Льва Деньгова стало известно в 2019 году. По данным СМИ, Лев возглавляет российскую контактную группу по внутриливийскому урегулированию. Ему 36 лет, и он был дважды женат. В юные годы возлюбленный Кети, как и она, занимался музыкой, выступая в белорусском бойз-бенде “Арбат”. Тогда поклонники знали его под другим именем – Павел Гузбанд.

Лев Деньгов и Кети Топурия Кети Топурия с детьми