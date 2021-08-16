Мнение: Бриджит Бардо против!



Бардо вечно молода

Неувядаемая Бриджит Бардо тоже против санитарной диктатуры!



“Бриджит Бардо отказалась от санитарного пропуска и призвала сделать это всех французов. Назвала эти пропуска аусвайсами и заявила, что непривитым во Франции пора начинать налоговую забастовку. Хорошая идея, кстати!

Оказалось, что Бардо может не только зверюшек спасать.

http://www.ladepeche.fr/…/dans-une-interview-brigitte…

А также Во Франции усиливают охрану мест тестирования и центров вакцинации. Они, совершенно неожиданным образом, стали объектами нападений. С 12 июля какие-то злоумышленики разгромили пять тестовых центров, 15 центров вакцинации, медицинскую лабораторию и медицинский центр. На них были нарисованы свастики и написано “Collabos”, то есть коллаборационисты.

Совершенно очевидно, что сделавшие это граждане идентифицируют существующие власти с их мерами по принуждению к вакцинации как оккупационные.

Но последние бодрятся.

“Несколько наших профессионалов подверглись трусливым нападкам за то, что они выполняли свою работу, – написал в письме к медработникам министр здравоохранения Франции Оливье Веран. – Нападать на наших специалистов в области здравоохранения – значит нападать на нацию».

Ты подумай, какие мы нежные. “Нападать на нацию!” Но мне в этом примере больше всего понравилась даже не старая актриса, а вот эти “случаи нападения”. Как говорил в таких случаях поэт Блок – “Жив океан!” Французы показывают пример, как надо бороться с диктатурой – как бы намекая всем нам, что от одних хождений туда-сюда с розовыми шариками толку не будет в любом случае – чихать все на них хотели (и на ходоков, и на их шарики).