 

В небе над Узбекистаном столкнулись афганский и узбекский самолеты

16.08.2021, 19:20, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаАфганский Embraer и узбекский Миг-29 столкнулись в воскресенье в небе над Узбекистаном, информирует Генпрокуратура Узбекистана.

Уточняется, что пилоты живы, они катапультировались, передает РИА «Новости».

Ранее самолет ВВС Афганистана был сбит системой ПВО Узбекистана при попытке нарушения границы.

Министерство обороны Узбекистана подтвердило факт катастрофы самолета ВВС Афганистана в приграничной с республикой Сурхандарьинской области.

В воскресенье отряды запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афгнистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.

Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.



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