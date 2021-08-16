Статуя Афродиты с концерта The Beatles 1967 года выставлена на аукцион

Статуя древнегреческой богини красоты и любви Афродиты, которая 25 июня 1967 года находилась во время выступления группы The Beatles в первой глобальной спутниковой трансляции на 25 стран, выставлена на торги в Ливерпуле, информирует BBC.

Статую изготовлена из стекловолокна, покрыта специальным составом под камень, ее высота достигает полутора метров. Изваяние находилось на сцене позади Джона Леннона в выступлении ливерпульской четверки на концерте «Наш мир» с участием исполнителей из 19 стран. Предварительно статую оценена в 15-20 тыс. фунтов стерлингов (20,7-27,7 тыс. долларов), передает ТАСС.

Статую, согласно информации, приобрели по случаю в одном из лондонских бутиков, и она была лишь одним из элементов, украсивших съемочную площадку в студии, где Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр сидели на стульях.

45 лет статуя находилось в лондонском саду звукорежиссера Джеффа Эмерика, получившего две премии «Грэмми» за работу с The Beatles.

Согласно журналу «Роллинг стоун», группа The Beatles занимает первую строчку в списке величайших исполнителей всех времен. Число проданных копий аудиозаписей группы превысило 600 млн.

Напомним, одноразовую салфетку со слезами аргентинского форварда Лионеля Месси выставили на аукцион, объявлена стартовая цена – 1 млн аргентинских песо.