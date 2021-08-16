 

Привилегии для привитых от COVID-19 граждан в Украине могут ввести после вакцинации половины населения – Минздрав

16.08.2021, 19:18, Новости дня
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“Многие страны используют такие подходы [для мотивации людей вакцинироваться]. И они, как мы видим из мирового опыта, работают. Но в то же время мы должны понимать, что эти подходы работают тогда, когда мы уже на завершающем этапе прививочной кампании, когда привито по крайней мере 50% населения страны, и нам остается охватить еще 20% и нужно мотивировать людей. Когда мы находимся на уровне вакцинации 10% одной дозой, 7–8% двумя дозами, это сверхнизкие цифры для того, чтобы мы даже разговаривали о каких-то преференциях. Мы хотя бы должны дойти до отметки в 50% вакцинированного населения и уже после того внедрять какие-то мотивационные стимулы, чтобы они пришли в пункт вакцинации, или регулировать вопросы доступа к каким-то публичным мероприятиям, или регулировать пользование общественными услугами”, – отметил главный санврач.

Он добавил, что сейчас Минздрав больше фокусируется на стимуляции людей, которые являются работниками критической инфраструктуры.

“Речь идет о работниках транспорта, медицинских работниках, и мы сейчас обсуждаем вопрос о невозможности работы общежитий, если там недостаточное количество вакцинированных людей. Мы сталкивались с большим количеством вспышек, которые регистрировались именно в общежитиях”, – пояснил Кузин.

По его словам, 50% украинцев в Минздраве хотят вакцинировать до конца этого года.

По данным Госстата, в Украине на 1 января 2021 года проживало почти 41,6 млн человек.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 16 августа в Украине полностью привились 2,7 млн человек.

9 августа глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что в Украину доставили уже 13,8 млн доз вакцин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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