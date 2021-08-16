 

После расставания с Эллертом Мишина появилась на красной дорожке с мужчиной – “коллегой по фильму”

16.08.2021, 19:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На снимках 32-летняя актриса с распущенными волосами и в белом платье с высоким разрезом стоит на красной дорожке вместе с высоким незнакомцем.

“Друзья, моя первая красная дорожка одесского кинофестиваля! Ух, волнительно, но все прошло идеально! Я хочу сказать, какие у нас красивые, улыбчивые и элегантные люди! Было настоящим наслаждением провести этот вечер в такой потрясающей атмосфере”, – подписала фото Мишина.

View this post on Instagram

A post shared by Ксения Мишина (@misha.k.ua)

В комментариях у актрисы спросили, что за мужчина ее сопровождает, она ответила, что это ее коллега по фильму. Другие пользователи соцсети уточнили, что это актер Артемий Егоров.

“Вы расстались с Сашей?” – поинтересовалась у Мишиной одна из ее подписчиц, имея в виду шоумена Александра Эллерта, с которым актриса встречалась с 2020 года и недавно разорвала отношения. На вопрос подписчицы Мишина не ответила.

Скриншот: misha.k.ua / Instagram
Контекст:

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.

Мишина была главной героиней первого сезона шоу “Холостячка” на СТБ в 2020 году. В финале проекта она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения проекта пара жила вместе.

16 июля Мишина опубликовала пост о разрыве отношений, написав: “Мы больше не пара, это мое окончательное решение”. При этом имени того, с кем рассталась, актриса ни разу не упомянула. Пользователи сети предположили, что речь идет об Эллерте. После Мишина и Эллерт ни разу не появлялись публично вместе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.06 / Россиянина в США обвинили в сговоре о незаконном экспорте оптических прицелов

03.06 / Советники Байдена и Меркель обсудили Россию

17.10 / Ляшко рассказал, как в Украине ведут статистику летальных исходов от коронавируса

26.09 / Эксперт объяснила цель утечки во французские СМИ разговора Путина и Макрона

12.08 / ВАКС освободил из-под стражи вице-мэра Николаева, фигурирующего в деле о злоупотреблениях на 26,8 млн грн

14.10 / Россияне сказали, сколько денег им нужно в месяц для счастья

29.07 / Минобороны подписало контракт на первую партию С-500 «Прометей»

10.01 / Handelsblatt – «прибыль выше безопасности» — Boeing 737 разбился в разгар серьёзного кризиса для концерна

27.07 / “Ротару в молодости”, “Подумал, что Ефросинина”. Ласточкин взорвал сеть, переодевшись в девушку

30.06 / Fozzy Group уволила своего топ-менеджера после скандала. Он называл Басту “красавой”, а ношение вышиванок – “…банутой привычкой”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика