 

Посол Украины в Нур-Султане о Крыме: Подавляющее большинство казахстанцев морально с Украиной

16.08.2021, 19:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Посольство Украины передало приглашение представителям Казахстана принять участие в саммите Крымской платформы. Мы действительно надеемся на активную помощь Казахстана и синергию казахстанских экспертов по этому вопросу и ждем ответа от казахстанской стороны”, – сказал дипломат.

Он привел слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который считает, что “участие государств в Крымской платформе – это очень простой тест о том, с кем ты в вопросе оккупированного Крыма: с Россией и агрессией или с Украиной и международным правом?”.

“Скажу вам честно. Мы общаемся с представителями казахстанской общественности и подавляющее большинство казахстанцев морально с Украиной”, – заявил Врублевский.

По словам украинского дипломата, от российских политиков и чиновников неоднократно слышали “намеки и даже заявления о “подаренных территориях” и отсутствии у казахов государственности”. 

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Формат Крымской платформы стал необходим после того, как президент Украины Владимир Зеленский “несколько раз безрезультатно пытался поднять вопрос деоккупации Крыма на международных площадках”, в частности в ходе саммита стран “Нормандской четверки” в 2019 году, говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием “Крымская хартия”, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В министерстве иностранных дел России назвали “нелегитимными” попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы “Крымская платформа”.

Кулеба сообщал 13 августа, что число стран – участниц Крымской платформы достигло 42. 15 августа он сообщил, что к Крымской платформе присоединилась и Канада.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.08 / Мужчина открыл стрельбу из машины по пешеходам в Волгоградской области

01.01 / В последний день 2020 года в мире умерло рекордное количество больных COVID-19 – ВОЗ

10.08 / Белорусские силовики использовали спецсредства для разгона протестующих в Минске

15.07 / Мурашко заявил, что вакцинация от COVID не влияет на репродуктивную функцию

18.02 / “Покупка канала у Порошенко стала самой сложной сделкой в жизни Порошенко”. Соцсети обсуждают покупку экс-президентом телеканала “Прямий”

10.03 / Стоимость акций Twitter упала после решения о замедлении сети в России

28.09 / Дебютировала новая вариация Chevrolet Onix

15.09 / Названы две причины высокой явки в единый день голосования

03.07 / Меркель назвала приоритеты Евросоюза на ближайшие полгода

26.04 / Видео: Иранцы нагрубили Лаврову и России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика