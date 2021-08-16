Посол Украины в Нур-Султане о Крыме: Подавляющее большинство казахстанцев морально с Украиной

“Посольство Украины передало приглашение представителям Казахстана принять участие в саммите Крымской платформы. Мы действительно надеемся на активную помощь Казахстана и синергию казахстанских экспертов по этому вопросу и ждем ответа от казахстанской стороны”, – сказал дипломат.

Он привел слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который считает, что “участие государств в Крымской платформе – это очень простой тест о том, с кем ты в вопросе оккупированного Крыма: с Россией и агрессией или с Украиной и международным правом?”.

“Скажу вам честно. Мы общаемся с представителями казахстанской общественности и подавляющее большинство казахстанцев морально с Украиной”, – заявил Врублевский.

По словам украинского дипломата, от российских политиков и чиновников неоднократно слышали “намеки и даже заявления о “подаренных территориях” и отсутствии у казахов государственности”.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Формат Крымской платформы стал необходим после того, как президент Украины Владимир Зеленский “несколько раз безрезультатно пытался поднять вопрос деоккупации Крыма на международных площадках”, в частности в ходе саммита стран “Нормандской четверки” в 2019 году, говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием “Крымская хартия”, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В министерстве иностранных дел России назвали “нелегитимными” попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы “Крымская платформа”.

Кулеба сообщал 13 августа, что число стран – участниц Крымской платформы достигло 42. 15 августа он сообщил, что к Крымской платформе присоединилась и Канада.

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