 

В Киеве парализована работа инспекции по парковке – заммэра столицы

16.08.2021, 19:18, Новости дня
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Он уточнил, что расследование касается событий 2019-го и 2020 годов.

“Меня проинформировали, что сейчас инспекция обезглавлена и практически парализована. Серверы и рабочие станции инспекции изъяты. Эвакуация автомобилей, которые препятствуют дорожному движению, не осуществляется. Водители безнаказанно паркуются на тротуарах, полосах общественного транспорта”, – написал Усов.

Он отметил, что КГГА открыта для сотрудничества с правоохранителями и заявил о необходимости   возобновления работы инспекции.

“Хаос на улицах, бардак на въездах в больницы, запаркованные полосы общественного транспорта и анархия на пешеходных переходах недопустимы”, – подчеркнул заммэра.

В пресс-службе ОГПУ сегодня сообщили, что разоблачили коррупционную схему, к которой причастны пятеро чиновников КГГА.

По данным следствия, один из руководителей департамента транспортной инфраструктуры мэрии Киева, привлекая руководство инспекции по парковке и подчиненных инспекторов, наладил схему незаконного обогащения при помощи безосновательной эвакуации машин на штраф-площадки.

“Автомобили владельцы могли забрать только после оплаты штрафов, сумма которых была вдвое больше официальной. К этой схеме были привлечены руководителей частных служб, занимающихся эвакуацией транспорта”, – уточнили в Офисе генпрокурора.

Ежедневно члены группы должны были составлять 300 актов, на основании которых эвакуировали автомобили.

“Чтобы выполнить дневной план, они прибегали к хитрости – у припаркованного автомобиля устанавливали знак “Дорожные работы”. По результатам проведения более 30 санкционированных обысков обнаружены и изъяты документы, носители информации, средства связи, деньги и другие вещественные доказательства. По месту жительства лиц обнаружено значительное количество актов осмотра и временного задержания транспортных средств”, – сообщили правоохранители.

По факту злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины) пяти чиновникам сообщили о подозрении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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