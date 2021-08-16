 

Ученые из России создали материал для масок, уничтожающий коронавирус за секунду

16.08.2021, 19:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Учёные из РФ создали новый материал для масок, уничтожающий коронавирус за секунду. Для этого они использовали специальные органические молекулы.
Ими «прививают» материал масок и других защитных изделий, что делает защиту невосприимчивой к коронавирусу. Для тестирования своей разработки учёные намеренно поместили SARS-CoV-2 на новый материал и обнаружили, что вирус тут же был разрушен. Молекулы в этом случае играют ключевую роль, так как они не просто деактивируют опасность, а именно уничтожают её первопричину.

Новая разработка получила название «Ионит» и её планируется использовать повсеместно для медицинских работников разных сфер. Всё дело в том, что материал из-за активных молекул способен разрушать любые вирусы и вредоносные бактерии, попадающие на его поверхность. Таким образом, простая медицинская маска многократно увеличивает свои защитные свойства.

Источник: online47.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.05 / Мнение: Петров и Боширов подсыпают наркотики наркоманам

28.07 / Мнение: Уровень вакцинации в европейских странах. Июль 2021

06.05 / Мнение: ПРЕДПИСАНИЕ

20.07 / Просмотр порно связали с ухудшением эрекции

04.08 / Когда надо идти к неврологу?

26.07 / Компании, выпускающие кредитные карты, блокируют покупку американцами золота и серебра

20.09 / Нерешённый вопрос – Личное мнение

09.11 / Новый рекорд: коронавирус в России сразил более 21 тысячи человек

24.01 / Зачем я здесь?

03.02 / На Украине обвинили Зеленского в узурпации власти: Провалился как лидер государства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика