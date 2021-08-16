Ученые из России создали материал для масок, уничтожающий коронавирус за секунду
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Учёные из РФ создали новый материал для масок, уничтожающий коронавирус за секунду. Для этого они использовали специальные органические молекулы.
Ими «прививают» материал масок и других защитных изделий, что делает защиту невосприимчивой к коронавирусу. Для тестирования своей разработки учёные намеренно поместили SARS-CoV-2 на новый материал и обнаружили, что вирус тут же был разрушен. Молекулы в этом случае играют ключевую роль, так как они не просто деактивируют опасность, а именно уничтожают её первопричину.
Новая разработка получила название «Ионит» и её планируется использовать повсеместно для медицинских работников разных сфер. Всё дело в том, что материал из-за активных молекул способен разрушать любые вирусы и вредоносные бактерии, попадающие на его поверхность. Таким образом, простая медицинская маска многократно увеличивает свои защитные свойства.
Источник: online47.ru
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