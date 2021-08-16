Ученые из России создали материал для масок, уничтожающий коронавирус за секунду

Учёные из РФ создали новый материал для масок, уничтожающий коронавирус за секунду. Для этого они использовали специальные органические молекулы.

Ими «прививают» материал масок и других защитных изделий, что делает защиту невосприимчивой к коронавирусу. Для тестирования своей разработки учёные намеренно поместили SARS-CoV-2 на новый материал и обнаружили, что вирус тут же был разрушен. Молекулы в этом случае играют ключевую роль, так как они не просто деактивируют опасность, а именно уничтожают её первопричину.

Новая разработка получила название «Ионит» и её планируется использовать повсеместно для медицинских работников разных сфер. Всё дело в том, что материал из-за активных молекул способен разрушать любые вирусы и вредоносные бактерии, попадающие на его поверхность. Таким образом, простая медицинская маска многократно увеличивает свои защитные свойства.

Источник: online47.ru