 

Ученые: Жизнь в бедности негативно влияет на развитие ребенка в будущем

16.08.2021, 19:16, Разное
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Учёные из медицинского факультета Вашингтонского университета в Сент-Луисе установили, что жизнь в бедности негативно влияет на психическое и физическое развитие ребёнка в будущем. Человек больше подвержен стрессу и депрессии.
Исследователи использовали данные о семьях, в которых проживало суммарно 216 дошкольников. Всех их разделили по уровню достатка и в течение 17 лет внимательно наблюдали за развитием. В частности, проводили анализы объёма мозга и психического здоровья. Оказалось, что у семей, находящихся за чертой бедности, заметно повышен уровень ежедневного стресса и гораздо ниже качество питания. Также доступ к квалифицированному медицинскому обслуживанию затруднён, что неизменно сказывается на здоровье детей. Они, как правило, больше подвержены психологическим расстройствам во взрослом возрасте.

Физически у респондентов из небогатых семей также наблюдались заметные отличия. В ходе сканирования мозга у них обнаружен меньший объём некоторых подкорковых областей. В частности, хвостатое ядро, скорлупа, таламус и гиппокамп были заметно меньше, чем у тех, кто в детстве не испытывал материальных трудностей. Всё это может приводит к другому восприятию одних и тех же жизненных трудностей – и уже во взрослом возрасте существенно повышается риск развития хронического подавленного настроения.

Источник: medicalinsider.ru



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