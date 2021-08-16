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16.08.2021, 19:16, Разное
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Эксперты назвали пять полезных свойств ромашкового чая для организма человека. Эффект будет заметен даже при употреблении напитка один раз в день.
Первой и основной причиной употребления ромашкового чая может быть воспаление. Этот напиток прекрасно справляется с хроническими воспалительными процессами и позволяет если не подавить их, то снизить дискомфорт. В свою очередь полезные вещества в ромашке помогают бороться с раковыми заболеваниями. Всё дело в апигенине, содержащемся в отваре из этого растения. Он стимулирует иммунный ответ организма на опасные вещества и нарушает клеточный цикл болезнетворных микроорганизмов и вирусов. Именно поэтому часто ромашковый чай является хорошей профилактикой сезонных вирусных заболеваний.

Избавиться от лишнего сахара в крови помогают эскулетин и кверцетин. Оба этих вещества содержатся в ромашковом чае, и они регулируют естественную выработку инсулина в организме. Ещё одним положительным свойством является возможность блокировать накопление сахара из продуктов питания. Ежедневное употребление этого напитка снижает риск развития остеопороза у пожилых женщин, когда их кости теряют плотность и существенно возрастает опасность переломов. В конце списка не физическое, а психологическое воздействие. Из-за активных веществ в ромашке она помогает снизить тревогу и избавиться от депрессии. Если же выпить всего одну порцию чая за 45 минут до сна, можно стимулировать организм на более глубокий и здоровый отдых без прерываний.

Источник: www.pravda.ru



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