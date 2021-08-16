Писатель Прилепин предсказал властям Украины незавидное будущее: Бегство из страны

Публицист и политический деятель отметил, что если Украина потеряет поддержку Соединенных Штатов, то ее ждут безрадостные времена. В пример писатель привел аналогию с Афганистаном.

Захар Прилепин заявил, что скорость бегства украинских политиков будет еще более быстрой, чем у беженцев из Афганистана. По его мнению, страшное видео того, как люди падают из переполненных самолетов, покидающих азиатскую страну, должны показывать перед заседаниями украинского Кабмина, сессиями Рады и совещаниями Минобороны.

Ранее в Интернете были опубликованы жуткие кадры падения из воздушного судна людей, пытавшихся покинуть Кабул. Есть предположение, что они хотели сбежать, зацепившись за шасси американского самолета, либо упали из его салона. Погибли четыре человека.

Как писали “Дни.ру”, недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал предстоящий 30 августа диалог президентов Незалежной и США. Он уверен, что рандеву Владимира Зеленского и Джо Байдена пройдет на позитивной ноте. Он считает, что это будет разговор союзников.