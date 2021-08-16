Мнение: Про вред манипуляций

Мы недавно интервью разбирали, которое до сих пор продолжают обсуждать.

Но самый главный вопрос, вокруг которого было построено все интервью, так и остался без ответа.

Можно ли учить людей манипулировать и, если нельзя, то почему.

Досада журналистки во время интервью была связана с тем, что она не смогла привести ни единого довода, почему этого делать нельзя.

Помните, какие она доводы приводила?

“Специалисты доказали, что этого делать нельзя”.

Как пример специалиста она привела Шострома, который известен только тем, что написал критику Карнеги.

Больше ничем Шостром не известен.

Если бы не было сумасшедшей популярности у Карнеги, никто не узнал бы, кто такой Шостром.

Тем не менее, главный аргумент Шострома, почему нельзя манипулировать, журналистка не привела.

Скорее всего ей некогда было его читать.

А аргумент был очень простой и верный.

Если вы манипулируете человеком, рано или поздно он это заметит. Скорее всего быстро заметит или даже сразу. И дверь для вас закроется. Он будет считать вас врагом.

Это главный принцип общежития – не плюй в колодец. Будь честным и порядочным с теми, от кого хочешь такого же отношения к себе, с кем хочешь сохранить доверительные и добрые отношения. Даже с врагами лучше вести себя честно, иначе это будет грязная победа. А уж с друзьями и близкими манипуляции – табу.

Манипуляции – это скрытое влияние на человека в интересах манипулятора, влияние посредством обмана.

Карнеги, кстати, никогда не учил манипулировать, он учил учитывать интересы людей, он учил азам эмпатии.

В своем время он совершил настоящий прорыв, когда сформулировал основные принципы общения, позволяющего расположить к себе других.

1. Откажитесь от критики.

2. Проявляйте интерес к человеку.

3. Внимательно слушайте собеседника.

4. Чаще улыбайтесь.

И до Карнеги, и испокон веков, обаятельные люди именно так и поступали, именно так располагали к себе других.

Но Карнеги был первым, кто вот так вот прямолинейно и просто это сформулировал для самых широких масс.

Английские аристократы знали правила вежливости всегда, а вот клерки в Америке, в основном, лишь смутно догадывались.

Карнеги стал очень популярен, поскольку озвучил принципы, в которых многие нуждались.

Он дал ориентиры и упростил задачу тем, кто двигался в общении наощупь.

Система Карнеги простая и верная, но у нее есть одно очень слабое место.

Это то, с чем и мы сталкиваемся постоянно, с чем сталкивается любой, кто пытается формулировать стратегии общения.

Какими бы верными ни были принципы общения, они превращаются в свою противоположность, если для выполнения их не хватает спонтанности.

“Хватает спонтанности” – это значит делается искренне, делается от души, с удовольствием, с энергией. Вот что значит “спонтанно”.

Многие уверены, что инструкции противоречат искренности.

Если человек вам не нравится, а вы стараетесь ему угождать по инструкции, у вас получается фальшиво, вам не хватает спонтанности.

И в результате это не только обман, этот обман еще и быстро раскрывают.

Как фальшивую улыбку видно сразу по равнодушным или даже злым глазам.

Главный аргумент, который привел Шостром: если вас знают как человека честного и прямого, ваши слова ценят, вас уважают и слушают. А если вас знают как человека, который постоянно льстит и врет, от ваших дифирамбов брезгливо шарахаются.

Мы это много раз обсуждали, когда говорили про липкие “шары” и тухлые яйца.

Искренность – самое дорогое, что есть в общении.

Искренность – это правило №1. Все остальные правила общения потом.

Но это не значит, что никакие другие правила не нужны.

И это не значит, что Карнеги был не прав.

Он как раз упоминал, что интерес к людям должен быть искренним.

Самая главная проблема всех систем, обучающих общению, – это то, что они рассчитаны на людей, которые владеют собой. Чтобы себя чему-то учить, собой надо владеть хотя бы частично.

Владеть собой – это значит не иметь постоянного конфликта между спонтанностью и саморегуляцией.

Иначе любая ваша попытка сделать что-то сознательно, разумно, убивает вашу спонтанность.

Мы таких людей называем рапанами. Такие рвутся рыбачить щипцами.

Это очень плохая эго-интеграция: ум с сердцем не в ладах, и когда включается рассудок, отключаются чувства.

Именно рапаны, то есть люди с плохим локусом контроля, выполняли правила Карнеги так, что вредили себе.

Они фальшиво улыбались, переслащивали, кивали невпопад, без конца повторяли имя собеседника. Про имя тоже Карнеги первым написал, но он не имел в виду, что это имя надо повторять через слово. Имя – чувствительная точка. И как вы можете расположить человека, употребляя его имя иногда (но в приятной ему форме, не все формы имени нравятся человеку), так вы можете его взбесить, если будете нажимать и нажимать на эту клавишу как обезьяна, которую этому научили.

Все о чем писал Карнеги, актуально лишь с уточнением “тогда и столько, как это уместно”. Уместность в первую очередь означает искренность, во вторую очередь адекватное количество. То и другое напрямую зависит и обеспечивает органичность того, что вы делаете. Вы выглядите настоящим, а не фальшивым.

Никогда не читайте никаких книг про поведение, если вы не запомнили, что спонтанность – это главное.

Это царица поля, алхимическая Королева, это богиня-мать.

Любые правила общения и поведения актуальны только тогда, когда вы можете вписать их в свою спонтанность, в свои желания, в свои симпатии.

Если к “манипуляциям” относить любое осознанное поведение, то такие “манипуляции” – это то, на чем держится весь этикет, все правила общежития, все, что касается личных границ. Если вы осознаете, что происходит, если имеете в виду интересы других людей, а не только свой эгоизм, вы действуете в границах. Никакого отношения к манипуляциям это не имеет.

Только рапаны способны увидеть в таком осознанном корректном поведении “манипуляции”. Они думают, что все хотят вести себя эгоцентрично, но ради корысти притворяются внимательными.

Но чтобы осознанное поведение не противоречило спонтанному, вы должны не притворяться внимательными, а действительно хотеть быть внимательными, не изображать эмпатию, а действительно хотеть эту эмпатию иметь, не имитировать симпатию к людям, а действительно им симпатизировать.

В этом случае никакого вранья не будет, будет не только экологично, но и во много раз более эффективно.

Хорошо воспитанные люди ведут себя в границах, не задумываясь о правилах.

Но пока ваши границы еще не стали такими хорошими, вам приходится фильтровать свою речь от багов, удерживать решето, останавливаться, когда вы готовы наступить на чужую ногу. Это не значит, что вы “притворяетесь”. Вы воспитываете себя.

Вот для каких людей писал свои правила Карнеги. Для тех, кто способен интересоваться другими, а не просто имитировать интерес, для тех, кто готов воспитывать себя, а не просто врать.

А Шостром писал совсем о других. Он писал о тех, кто лезет из кожи, чтобы притвориться и пустить пыль в глаза, не находя в себе интереса и симпатии. Вот им Шостром и писал, как это вредно в перспективе и как быстро все отворачиваются от лгунов. О манипуляторах писал Шостром, а Карнеги писал для людей, которые хотят развить в себе эмпатию.

Возвращаясь к тому, с чего я начала.

Манипулировать вредно и учить манипуляциям нельзя, поскольку учить вредному – это значит вредить.

К сожалению, я не знакома с работами того психолога, с которым спорит журналистка. Или к счастью.

Я не знаю, только манипуляциям учит она свою аудиторию или эмпатии тоже.

Скорее всего тому и другому, поскольку большинство людей это почти не отличают.

Но мы давайте попробуем отделить одно от другого предметно.

Приводите различные советы от разных психологов и непсихологов о том, как правильно вести себя в отношениях, и пишите, о чем речь, о манипуляциях или об эмпатии и почему так.