 

Мнение: МИД РФ о ситуации в Афганистане

16.08.2021, 19:02, Разное
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МИД РФ о ситуации в Афганистане

Внимательно следим за развитием ситуации в Афганистане после перехода власти в этой стране к Движению талибов в результате практически полного отсутствия сопротивления со стороны подготовленных США и их союзниками национальных вооруженных сил.

По имеющейся информации, обстановка в Кабуле и в Афганистане в целом стабилизируется. Талибы приступили к наведению общественного порядка, подтвердили гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий. Призываем все афганские стороны воздерживаться от насилия и содействовать урегулированию ситуации мирным путем.

Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме. Установлены рабочие контакты с представителями новых властей в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4840428 – цинк

Что касается обрушения режима, то его наиболее красноречиво характеризует то, как Гани убегал из Афганистана: четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле" (с) пресс-секретарь посольства РФ в Афганистане Никита Ищенко.

Ниже, спутниковые фото аэропорта Кабула. Желающих убежать из Афганистана видно даже из космоса.

Плюс новый облик главного афганского телеканала.


"Трусливые американцы бежали от наших победоносных моджахедов! Совпадение? Не думаю!"

Трансляция по Афганистану – https://t.me/boris_rozhin

Источник: Colonel Cassad



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