 

Мнение: Мусорный ветер, дым из трубы

16.08.2021, 19:00, Разное
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Российские дипломаты рассказали о деталях бегства бывшего президента Афганистана Гани: «…Что касается обрушения режима (прежней афганской власти, – ред.), то его наиболее красноречиво характеризует то, как Гани убегал из Афганистана: четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле", – приводит агентство слова пресс-секретаря дипмиссии Никиты Ищенко…»

Дипломаты в стране пребывания не должны давать своих оценок местной власти публично. Есть определенные этические нормы, хотя МИД РФ и этика — это несколько разные вещи. Для подобных подробностей (если так уж не терпится ими поделиться) есть масса инструментов – «неназванный источник», «по достоверным сведениям», но основной мотив кремлевских уже понятен — радость от провала (медийного по крайней мере) американцев в Афганистане. Настолько велика эта радость, что все писаные и неписаные правила идут лесом. Немудрено, что к российским коллегам относятся если не как к зачумленным, то с изрядной долей скепсиса — профессионализм тут и рядом не стоял.

Но в целом ситуация не сказать, что неожиданная. Подбор кадров для туземной администрации по принципу «чем гаже, тем лучше» – хроническая проблема для американцев. Точно так же они подбирали из откровенных отбросов и иракскую администрацию, выдавливая авторитетных и умных. В итоге получили массовое избиение суннитов и как реакцию на террор — Исламское государство, а в итоге Иран вообще перехватил контроль над иракскими властями, в общем, оккупация — это занятие не для тупых. Что американцы демонстрируют снова и снова. Тут вопрос не к местным кадрам, а к тем, кто их отбирает.

Понятно, что управлять таким мусором, как Гани, вполне удобно и комфортно. Но на выходе получается все время одно и то же. Самолет (вертолет), чемоданы денег и брошенная страна. Впрочем, это дело американцев — кого они там по помойкам находят. Нашим же зубоскалить в данной ситуации совсем не с руки. Хотелось бы посмотреть, как побегут к последнему самолету они сами, когда придет их время. И сколько чемоданов денег им придется бросить на взлетном поле. Так-то ягоды одного поля…

Источник: Эль Мюрид



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