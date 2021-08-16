Мнение: Россия 30 лет спустя, шведы благодарны Горбачёву и польский путь в 1990-е

1. Часть наших сограждан до сих пор живёт грёзами о советском прошлом, считая что современной капиталистической России до советского уровня ещё пахать и пахать. Они не замечают, что последние 30 лет страна не стояла на месте, а развивалась и двигалась вперёд, давно уже обогнав СССР не только по уровню жизни граждан, но и по множеству других показателей:

https://takoe-nebo.livejournal.com/895994.html

1. В России АЭС побили рекорд выработки электроэнергии времен СССР.

<…>

3. Россия в 2019 году побила рекорд СССР по производству грузовых вагонов.

4. В 1991 году заводов с численностью работников свыше 200 человек было 13063. В 2020 году их 17400, что на 35% больше.

5. В 2020 Россия стала чистым экспортёром еды впервые с царских времён. <…>

8. Россия первая страна в мире по количеству электрического общественного транспорта, так ещё и собственного производства. <…>

9. В 2014 году доход от экспорта зерновых впервые принёс стране выручку больше, чем от поставок российского оружия. Россия в 2020 г. осталась крупнейшим в мире экспортером пшеницы пятый год подряд.

ТОП-5 лидеров по посевным площадям под пшеницей (2019/2020):

Индия — 30 млн га;

Россия — 27 млн га;

ЕС — 26 млн га;

Китай — 24 млн га;

США — 15 млн га. <…>

12. “Академик Ломоносов” [плавучая атомная электростанция] признан лучшей АЭС в 2020 году. <…>

14. Водородный Аурус. Первый в мире автомобиль премиум-класса на водороде. <…>

16. Первая в мире вакцина от COVID-19 Спутник V. <…>

32. Россия входит в тройку стран по количеству камер наблюдения. <…>

42. Лучшие в мире боевые роботы тяжелого класса (Уран-9, Уран-6,Удар, Проход, Маркер, Соратник). <…>

51. Россия лидирует в Европе по количеству вновь построенных квартир. Объёмы ввода жилья больше, чем в РСФСР.

По ссылке перечислено ещё несколько десятков российских достижений, которые говорят о том, что мы где-то сохранили, а где-то приумножили советское наследие. А во многих случаях добились того, о чём в советское время даже и не мечтали.

Рекомендую также статьи со списками достижений России на «Справочнике патриота»:

https://ruxpert.ru/Сферы_лидерства_России

https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты

2. Шведы хвалят Горбачёва за развал СССР:

https://lenta.ru/news/2021/08/14/spasibo/

Решения, принятые бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, стали основным фактором, который в итоге привел к распаду Советского Союза. Об этом пишет шведское издание Svenska Dagbladet, передает РИА Новости.

Как отмечает газета, реформы, проводившиеся Горбачевым, смогли подорвать положение страны как в экономической области, так и в военной сфере, и стали провальными в краткосрочной перспективе.

В то же время действия политика оказались благословением для остального мира, считает издание, поэтому Горбачева следует поблагодарить за его решения. По мнению журналистов Svenska Dagbladet, экс-глава СССР абсолютно заслуженно стал лауреатом Нобелевской премии мира в 1990 году.

При этом издание признало, что существуют и другие версии относительно того, что стало определяющей причиной распада Советского Союза. В частности, подобному развитию событий могла способствовать «бескомпромиссная гонка вооружений», которую проводили США под руководством президента Рональда Рейгана и которая привела к экономическому ослаблению СССР и его союзников в Восточной Европе.

Полагаю, шведские журналисты ошибаются: уровень их знаний об истории России оставляет желать лучшего.

Михаил Горбачёв при всём желании не смог бы развалить СССР, если бы до этого десятками лет коммунисты не разваливали и не подтачивали страну, ввергнув её в кризис социалистической неэффективности труда, хронической бедности и отставания в уровне жизни от капиталистического Запада. Отдельного упоминания заслуживают мины национализма, которые были заложены в советских республиках, и бессчётные отравленные закладки подавленной исторической памяти о тех преступлениях, которые были совершены во имя провального строительства коммунизма.

Товарищ Горбачёв всего лишь сыграл роль слабого врача, которому достался тяжёлый больной.

3. Некоторые читатели в комментариях продолжают настаивать на том, что посткоммунистическая Польша – это хороший пример успешной перестройки экономики и перехода к капитализму, что России следовало бы брать с Польши пример:

https://olegmakarenko.ru/2207036.html

Действительно, Польша по ряду причин смогла избежать долгосрочного провала экономики после краха социализма и довольно быстро встала на путь устойчивого экономического роста. Темпы этого роста никогда не были впечатляющими, однако страна прошла все следующие мировые кризисы без падения экономики, и в результате польский ВВП на душу населения теперь на 20% выше российского. Это ещё одно свидетельство известного факта: длительное стабильное развитие неизменно приводит к хорошему результату.

В любом случае, это не отменяет глубоких различий между нашими странами, которые никак не позволяли России в 1990-е годы пойти по польскому пути. Перечислю лишь несколько наиболее очевидных факторов:

– социализм в Польше насаждали менее 50 лет, тогда как у нас – более 70-ти, из-за чего дореволюционные поколения к 1992 году почти что вымерли;

– в конце 1980-х среди поляков было ещё довольно много тех, кто вживую помнил, как работает капиталистическая экономика и как вести бизнес – в России же пришлось всё восстанавливать практически с нуля;

– экономический кризис позднего социализма с головою накрыл Польшу уже в начале 1980-х, так что поляки начали из него выбираться раньше, чем россияне;

– Европейский Союз пролил на Польшу «золотой дождь» в виде многомиллиардной помощи и кредитов на развитие – нам на подобную щедрость рассчитывать в любом случае не пришлось бы, как бы мы с ЕС не дружили;

– в результате Второй мировой войны Польша лишилась своего еврейского, немецкого и украинского населения, превратившись по сути в мононациональную страну (согласно переписи 2002 года доля этнических поляков составляла 96%-97%), поэтому в современной Польше практически не было межнациональных конфликтов, а развитие разных регионов шло более равномерно;

– падение коммунизма стало для поляков вдохновляющей победой и до сих пор воспринимается ими как восстановление полной самостоятельности страны (хотя уже очень скоро Польша пожертвовала своей независимостью в пользу ЕС и США); для России же крах коммунизма оказался переплетён с развалом Советского Союза и надолго погрузил народ в депрессию;

– поляки уже в 1990-е годы полностью убрали некомпетентных коммунистов и «красных директоров» из политики и экономики – в России же сделать подобное было совершенно невозможно: в КПСС в 1991 году состояло 16 миллионов человек (скорее по карьерным, чем по идеологическим соображениям), из них не менее половины приходилось на РСФСР – большинство управленцев в стране были коммунистами или экс-коммунистами, и взять других в товарном количестве было попросту неоткуда.