 

Это другое! – Личное мнение

16.08.2021, 18:54, Разное
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Анастасия Решетова уже не знает, как поднять свою ценность на брачном рынке. И сутулость старательно фотошопит, и сигарету не она курит. Как ещё уговорить женихов?

Нужно быть хорошим и добрым человеком, решила Настя, и в этом она совершенно права. Готова прощать измены? Ну, конечно же!


Фото: Соцсети

Это — другое, считает Решетова. Подумаешь, физически сунул куда-то, но душой-то жених — с тобой!

Просто будь, милый, рядом, говорит бывшая сожительница Тимана:

«Это разные вещи. Мужчина может быть надежным мужем и опорой, периодически тебе изменяя, но при этом любить только тебя. Главное, чтобы просто был рядом».

Нет, Решетова не выдумала что-то новое. Такой или примерно такой логикой успокаивают себя все жёны гулящих мужей.

Что ты, дорогая! Ну, что ты! Я же просто периодически сунул там, а тебя я люблю!

И всё, после таких объяснений, мужика можно понять и простить. Эвона, как он меня любит, а ту просто трахнул. Фу, какая та шалава, а вот я — его единственная любовь!

И так — всё время. Периодически, как пишет Настя.

Ранее Решетова вообще вывела целых три вида измены. Первая — от любви, когда мужик в самом деле влюбился и изменяет. Вторая — ради удовлетворения зуда в члене, Настя называет такое удовлетворением сексуальной потребности. И третья — назло.

Ругаешься на меня, стерва? Пойду и присуну.

Я так понимаю, Решетова готова прощать любую измену. Если, конечно, мужчина при этом надёжная опора в жизни — это когда не выгоняет с вещами из дома.

По-моему, Настя — удивительная женщина, просто прелесть. Иметь дома такую мудрую и всепрощающую жену — просто счастье.

Хотя, нет. Сутулая она и старая уже. Так что зря старается.

Источник: Лена Миро



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