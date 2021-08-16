 

Бургомистр Кёльна заявил, что примет с распростёртыми объятиями беженцев из Афганистана

16.08.2021, 18:51, Разное
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Бургомистр немецкого Кёльна Мустафа Эль-Араби заявил, что город с удовольствием примет беженцев из Афганистана и обеспечит их жильём и работой. Глава города добавил, что такое решение было принято путём проведенного им лично социологического исследования, в ходе которого за приём в Кёльне беженцев из ближневосточной страны высказалось большинство горожан.

«Я не слышал ни одного голоса против. Инициативу приветствовал имам Абдула, кади Ахмед, торговец кебабом Исмаил, парикмахер Гурбангула. Все говорили, что хотят видеть своих братьев», – отметил бургомистр.

Эль-Араби выразил уверенность, что беженцы легко адаптируются на немецкой земле, ведь сам он за 7 лет прошёл путь от беженца из Ливии до главы одного из крупнейших городов ФРГ.

«В принципе сегодня Кёльн не сильно отличается от Кабула, думаю, адаптироваться можно за пару месяцев, но важно понимать женщинам, что необходимо всегда носить паранджу, не выставлять себя напоказ и не гулять вечером. В целом, мы немцы – добрые люди, уважаем любого беженца и сочувствуем его горю», – заключил бургомистр Эль-Араби. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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