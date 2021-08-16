 

Певица МакSим опубликовала первые фото из дома после выписки из больницы

16.08.2021, 18:36, Разное
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В минувшую пятницу 38-летняя певица МакSим была выписана из больницы, где она провела последние два месяца. Желание продолжить лечение дома, где ее ждали дочери – 12-летняя Саша и шестилетняя Маша – исходило от самой артистки, а врачи не увидели для этого препятствий. Судя по кадрам, опубликованных в различных Telegram-каналах, опубликованных в тот день, медучреждение она покидала в кресле-каталке, а ее представители сообщают, что та еще очень слаба.

Несмотря на это МакSим находит в себе силы общаться со своими подписчиками. Пока она ограничивается фотографиями в сторис, на которых запечатлены букеты цветов. Их певице прислали друзья и коллеги, чтобы тем самым поддержать ее. В частности, цветы и открытки пришли ей от телеведущих Леры Кудрявцевой и Дмитрия Борисова, а также директора по развитию музыкальных проектов Mail.Ru Group и организатора VK Fest Константина Сидоркова.

Напомним, певица МакSим почти два месяца провела в искусственной коме (и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких) из-за пневмонии. Все началось в середине июня, когда она почувствовала недомогание во время гастролей. 15 июня она написала в Instagram, что тест на коронавирус оказался отрицательный, но на сцену она вышла уже “с температурой 39”, после чего ее самочувствие стало ухудшаться и на тот момент “поражение легких было 40 процентов”. Ближайшие концерты она отменила, после чего ее состояние усугубилось и ее ввели в медикаментозный сон.

Чуть больше двух лет назад с певицей случился другой инцидент: в апреле 2019 года она попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт. Восстановление заняло много месяцев. После аварии певица объявила, что завершает музыкальную карьеру, однако в конце марта 2020-го представила песню “Спасибо” и клип к ней.

МакSим с дочерьми



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