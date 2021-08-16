Вышел в продажу новый смартфон Xiaomi Mi Mix 4

Китайская компания Xiaomi объявила о начале продаж нового смартфона Mi Mix 4. В зависимости от комплектации, стоимость гаджета будет равняться от 770 до 970 американских долларов.

Базовой комплектацией в данной модели является наличие оперативной памяти 8 Гб и основного накопителя 128 Гб. Размер первого показателя может быть увеличен в полтора раза, а второго – в два и четыре раза. Собственно говоря, цена зависит именно от этих параметров.

В аппарате использован процессор Snapdragon 888 Plus. Главный модель основной камеры позволяет вести съемку с разрешением 108 Мп. Обеспечена функция оптической стабилизации. Также можно вести съемку в режиме широкоугольника. Эксперты отмечают и высокое качество селфи-камеры.