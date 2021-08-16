 

Вышел в продажу новый смартфон Xiaomi Mi Mix 4

16.08.2021, 18:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Китайская компания Xiaomi объявила о начале продаж нового смартфона Mi Mix 4. В зависимости от комплектации, стоимость гаджета будет равняться от 770 до 970 американских долларов.

Базовой комплектацией в данной модели является наличие оперативной памяти 8 Гб и основного накопителя 128 Гб. Размер первого показателя может быть увеличен в полтора раза, а второго – в два и четыре раза. Собственно говоря, цена зависит именно от этих параметров.

В аппарате использован процессор Snapdragon 888 Plus. Главный модель основной камеры позволяет вести съемку с разрешением 108 Мп. Обеспечена функция оптической стабилизации. Также можно вести съемку в режиме широкоугольника. Эксперты отмечают и высокое качество селфи-камеры.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.08 / Академик Комисаренко о распространении штамма “Дельта” в Украине: В сентябре – начале октября возможен взрыв

10.05 / Стало известно о плане провести крупную рекламную компанию Starfield

24.02 / Россиян предупредили о наступлении новой климатической эпохи

25.12 / Полицейский застрелил безоружного темнокожего в США

01.10 / Нафтогаз заявил о рекордных запасах в ПХГ Украины

29.11 / В мире: Иран решили сделать легкой мишенью для Трампа

24.08 / У пограничников есть ресурсы для охраны границы с Беларусью, но нужно быть бдительными – глава Госпогранслужбы Украины

29.11 / Женщина в Сингапуре родила ребенка с антителами к коронавирусу

26.11 / На выборах мэра Полтавы победил кандидат от партии “За майбутнє” Мамай

27.12 / Песков заявил, что слова Зеленского о роли СССР в развязывании Второй мировой “сильно резанули слух и сердце” Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика