 

На смартфонах начала работать платежная система Mir Pay

16.08.2021, 18:30, Новости дня
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Как заявили представители китайской компании-производителя электронных устройств Huawei, теперь для выпущенных под данным брендом смартфонов доступна платежная система Mir Pay.

Настроить новую услугу можно через интернет-магазин AppGallery, уточняют специалисты. Однако есть одно условие. Mir Pay будет работать только в том случае, если на гаджете не установлены приложения или сервисы Google.

Как вы уже догадались, речь идет о возможности использовать российскую платежную систему «Мир» для бесконтактной оплаты товаров и услуг. Ею часто пользуются россияне в общественном транспорте или при покупках в интернет-магазинах. Оплаты на сумму до 1000 рублей производятся мгновенно, а с большей суммой – после разблокирования смартфона.



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