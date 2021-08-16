Регулярное проветривание в автомобиле снижает риск заражения COVID-19



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Чтобы выяснить, как циркулируют вирусные частицы в автомобиле во время движения, специалисты Университета Суонси провели серию экспериментов в аэродинамической трубе и создали математическое моделирование воздушных потоков.

Поскольку вирус передается с каплями и аэрозолем при кашле, чихании, во время разговора или дыхания, это значит, что в условиях небольшого замкнутого пространства риск заражения очень высок. Крупные частицы оседают на поверхности в течение нескольких секунд, в то время как более мелкие могут циркулировать в воздухе не менее часа. Как сообщили авторы исследования, если автомобиль движется со скоростью более 30 миль (около 48 км) в час, в нем следует открывать все окна на 10 секунд каждые 5-10 минут, либо всякий раз, когда кто-то покашлял или чихнул. Оказалось, что на высокой скорости (например, при поездке по шоссе) для эффективного проветривания можно открывать только два окна, расположенные по диагонали: одно спереди и одно сзади.

При скорости ниже 48 километров в час для самой эффективной вентиляции нужно держать открытыми все четыре окна.

Исследование показало, что у водителя и пассажира на переднем сидении риск заражения существенно ниже, чем на задних сидениях из-за особенностей циркуляции воздуха в машине. Ученые также выяснили, что лучший способ не заразиться в автомобиле от других людей — это ношение маски или респиратора. Главное «оружие» против COVID-19 на 90% снижает количество вирусных частиц, которые выдыхает зараженный, и на 70% защищает от инфицирования других пассажиров.