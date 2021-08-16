Американский военный получил ранение в аэропорту Кабула

Военнослужащий ВС США получил огнестрельное ранение в аэропорту Кабула, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

До этого появились сообщения о том, что несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по гражданским лицам в аэропорту Кабула.

По данным CNN, американский военный был ранен при другом инциденте, об обстоятельствах которого не сообщается, передает РИА «Новости».

В воскресенье отряды запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афгнистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.

Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.