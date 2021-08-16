Мнения: Падение Америки только добавляет РФ проблем

Голливуд умеет любые поражения США превращать в победы. Возьмём, например, гениальный фильм Ридли Скотта «Чёрный ястреб», снятый в 2001 году. В основе сюжета сокрушительный провал американских спецслужб и воинских подразделений в Сомали в 1993-м. Потеряв два вертолёта, спецназовцы США вынуждены бежать и прятаться в лагере войск ООН. Но снято так круто, что зритель плачет и хочет стать американцем, даже если он сам сомалийский бандит.

Голливуд умеет любые поражения США превращать в победы. Возьмём, например, гениальный фильм Ридли Скотта «Чёрный ястреб», снятый в 2001 году. В основе сюжета сокрушительный провал американских спецслужб и воинских подразделений в Сомали в 1993-м. Потеряв два вертолёта, спецназовцы США вынуждены бежать и прятаться в лагере войск ООН. Но снято так круто, что зритель плачет и хочет стать американцем, даже если он сам сомалийский бандит.

И это правильно. Так и надо делать. Жаль, что наш, российский кинематограф часто делает наоборот: даже очевидные победы превращает в поражения (трупами закидали, заградотряды, комиссары фанатики, командиры бездарности, одна винтовка на троих и прочая чушь). Так делать не надо.

А мы ждём нового голливудского фильма о том, как бравые морпехи героически эвакуировали из Кабула американское посольство и «актив» коллаборационистского правительства. О том, как «пассив» расстреливали на взлётной полосе, как беженцы цеплялись за шасси транспортных самолётов, а потом падали с высоты на город, в фильме, наверное, рассказано не будет. А может и будет. Ведь трагедия подчёркивает героизм. Но нам злорадствовать по поводу падения «чёрного ястреба» Америки не стоит. РФ это только добавляет проблем.

Есть такая почти фантастическая, но именно в силу фантастичности весьма правдоподобная версия, что в 1980-х годах США были на грани полного краха. В Америке думали над тем, как сдаваться Советскому Союзу. Соревнование не выдержал именно Вашингтон, Москва была норм. Тогда в Кремле собрали экспертов СВР, ГРУ, КГБ, МИД и прочих, чтобы обсудить: каков будет однополярный мир после катастрофы американской политики. И пришли к выводу, что мир будет не очень устойчив. Так или иначе, США поддерживают порядок на половине планеты. У СССР нет ресурсов брать на себя ответственность за весь мир. Поэтому, пусть Америка остаётся.

Решили даже пойти на сближение, чтобы поддержать шатающуюся Америку. Закончилось это тем, чего никто не ожидал, а менее всего ожидали США: сам Советский Союз сдался. Американцы, можно сказать, готовили парламентёров с белым флагом. Но Советы их опередили, сдались первыми.

Тогда Америка очень обрадовалась. Но радость эта была глупой и преждевременной. Не хватило у них ума на то, чтобы собрать свой совет экспертов и понять: нет-нет, нельзя позволять Союзу рухнуть, Союз худо-бедно поддерживает порядок на своей половине планеты, если Советы уйдут, всё это безобразие свалится на США и у нас пупок развяжется.

Сегодняшний крах США как сверхдержавы является следствием крупнейшей геополитической катастрофы второй половины XX века, развала СССР. Америка получила под свой контроль весь мир. И начала с нелепым энтузиазмом его «осваивать». Но нет такой страны, которая в одиночку могла бы контролировать всю планету. И США не исключение. Америка надорвалась. Трамп попытался то ли восстановить её величие, то ли, наоборот, урезать имперские амбиции, но не получилось ни то, ни другое. Байден вынужден уходить из Афганистана и много ещё откуда уйдёт.

Мир не может быть однополярным. Но, мне кажется, многополярным быть он тоже не может. Многополярность – это такая гуманистическая фраза, риторика, иногда демагогия. Полюсов всегда только два: плюс и минус, Северный полюс и Южный полюс. В этом смысл слова «полюс». Это дуалистическая система. Не плюралистическая. Если мы говорим о «многополярности», то это значит, что никаких полюсов не останется. Таков смысл. Но это вряд ли в ближайшем будущем произойдёт. Хотя идея понятная и сама по себе неплохая.

Два десятилетия, когда США были по факту единственной сверхдержавой на Земле, в Вашингтоне должны были использовать для того, чтобы сформировать для самих себя удобный баланс и противовес. Вполне можно было оставить в этой роли Россию. РФ постоянно предлагала себя в этой роли. Таков был смысл нашего настойчивого желания сотрудничества, партнёрства с Западом. Но Запад не признавал нашего значения в мировой политике, определил нас как «региональную державу», и даже в нашем собственном регионе постоянно к нам лез.

Зачем Америка полезла в Грузию? Вот на черта ей сдалась Грузия? Это наш фамильный домен. Мы же не лезем в Мексику! США полезли в Грузию, зачем-то спровоцировали войну 2008 года, где грузины получили по носу. И тогда Вашингтон снова начал активничать на Украине. Господи, ну что они забыли на Украине? Это всё равно, что мы начнём проводить какую-то свою враждебную Америке политику в штате Техас.

Надо было признать за Россией право влияния в её собственном регионе, в хартланде Евразии, на территории бывшего СССР. Надо было признать зоной интересов РФ всю Восточную Европу, а не размещать там базы НАТО. Отдать нам Иран, раз самой Америке он не нужен, Сирию, Египет, пару африканских квадратиков и хотя бы одну страну в Южной Америке, например, Венесуэлу. И всё. И жить дальше спокойно. Сохранять свой статус сверхдержавы и контроль над половиной, нет, над двумя третями планеты. И Китай тогда не был бы таким наглым.

Надо было. А теперь поздно. Америка уже не субъект, а объект переговоров. О будущем неизбежном разделе мира Москва будет договариваться не с Вашингтоном, а с Пекином.

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