Эксперт оценил порядок размещения партий в бюллетене на выборах в Госдуму

«Первое место в бюллетене вряд ли добавит голосов КПРФ. На прошлых выборах в Госдуму эту позицию занимала «Родина», и к каким-то мощным результатам партию это не привело», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Виноградов. Ранее в ЦИК РФ в ходе жеребьевки распределили места партий в предвыборном бюллетене.

«Сейчас главная проблема в том, что партии в бюллетене названы в неудобоваримом для избирателя формате. Речь идет о том, что помимо названия партий даны громоздкие бюрократические названия – например, «Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые», – заметил президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

По его мнению, «было бы логично, чтобы партии в бюллетене назывались ровно так, как они называются в быту и в СМИ». «Кто хочет – аббревиатурой, кто хочет – коротким названием: «Зеленые», «Партия Роста», «Родина» «Единая Россия», «КПРФ». Ведь чем короче название – тем больше у него шансов быть прочитанным. Поэтому, думаю, нам надо возвращать нормальные формулировки», – добавил Виноградов.

При этом каждая партия наверняка будет «эксплуатировать свою цифру». «Разумно, что та же «Единая Россия», оказавшись по пятым номером, делает ставку на то, что цифра 5 символизирует пятерку кандидатов, с которой партия идет на выборы, а не пятерку в дневнике школьного отличника. Почему? Потому что, во-первых, мало кто любит отличников. Во-вторых, для других партий такая позиция могла бы стать сигналом к расслабленности, мол, оценки уже расставлены», – считает политолог.

«А вот первое место, доставшееся КПРФ, хоть и выглядит комфортно, но вряд ли добавит голосов коммунистам. Перед ними по-прежнему стоит задача привести своего избирателя на участки. На прошлых выборах в Госдуму эту позицию занимала «Родина», и к каким-то мощным результатам партию это не привело. КПРФ стоит это учитывать», – заключил Виноградов.

Ранее стало известно, что партия «Единая Россия» будет стоять под пятым номером в избирательном бюллетене на сентябрьских выборах в Госдуму. Первой в бюллетене будет стоять партия КПРФ. Это было определено с помощью жеребьевки, которая прошла в Центризбиркоме.

В жеребьевке приняли участие все 14 партий, федеральные списки кандидатов которых зарегистрированы на предстоящие выборы в Госдуму. Это ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая РФ – Патриоты – За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости (РПСС), «Родина», «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Партия пенсионеров, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди» и «Единая Россия».

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.