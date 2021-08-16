 

“В моем возрасте это подвиг”. 57-летняя Лолита Милявская “потерялась” в торговом центре

16.08.2021, 18:26, Новости дня
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“Лю-ю-юди, что делать, если ты остался в торговом центре ночью один? Я просто мерила костюм, не было моего размера, мне закололи сзади… Мама… Три часа ночи… Бл…дь!” – произносит на камеру Милявская, передвигаясь по торговому центру в белом двубортном костюме, заколотом на спине двумя канцелярскими скрепками.

Непосредственно в посте 57-летняя певица уточнила, что в торговом центре проходили съемки с ее участием, которые закончились в шесть утра.

“В моем возрасте это подвиг. Но должно быть красиво, весело и информативно”, – пообещала Милявская.

За несколько часов видео с Милявской посмотрели в соцсети почти 670 тыс. раз.

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A post shared by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

 

Контекст:

Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. С 1985-го по 2000 год она была солисткой кабаре-дуэта “Академия”, выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000 году Милявская начала сольную карьеру.

Певица была пять раз замужем. У Милявской есть 22-летняя дочь Ева, которая живет вместе с бабушкой в Киеве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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