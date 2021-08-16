В Минздраве до конца года хотят вакцинировать от коронавируса 50% украинцев

“Если мы начинали с одного-двух центров, то сейчас таких центров около 300, и они работают по всей стране. И мы оставляем такое же количество мобильных бригад – более 1000, которые могут вакцинировать людей, ограниченных в передвижении, или тяжелобольных, а также организованные коллективы. Эта инфраструктура за два месяца была полностью мобилизована, обучена и открыта по всей стране”, – подчеркнул главный санврач.

По его словам, в ведомстве рассчитывают выполнить свой план, сделав до конца лета 10 млн прививок от COVID-19.

“Сейчас система работает стабильно, и мы видим рост количества прививок. Эти факторы и быстрое развертывание структуры дают нам оптимизм говорить, что к концу лета должны сделать как минимум 10 млн прививок от начала прививочной кампании, и это наш целевой показатель. По сути, мы сможем говорить об условной защите 5 млн украинцев. В то же время мы планируем показатели на конец 2021 года. И к концу года мы очень хотели бы вакцинировать 50% украинцев. И созданная инфраструктура будет использоваться и осенью, и зимой”, – отметил Кузин.

По данным Госстата, в Украине на 1 января 2021 года проживали почти 41,6 млн человек.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 16 августа в Украине полностью привились 2,7 млн человек.

9 августа глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что в Украину доставили уже 13,8 млн доз вакцин.

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