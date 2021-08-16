 

Генерал Назаров, которого судили по делу о крушении самолета Ил-76, стал советником нового главнокомандующего ВСУ – СМИ

16.08.2021, 18:26, Новости дня
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Информацию о назначении Назарова изданию “Украинская правда” подтвердили в управлении по связям с общественностью Генштаба ВСУ.

Контекст:

Назарова обвиняли в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

В ночь с 13-го на 14 июня 2014 года боевики “ЛНР” сбили транспортный самолет ВСУ Ил-76 над луганским аэропортом, погибло 49 украинских военнослужащих. Прокуратура Днепропетровской области квалифицировала событие как террористический акт, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

В июне 2019 года СБУ сообщила, что имеет неопровержимые доказательства, что решение сбить самолет было принято в Кремле. Исполнителями убийства в ведомстве назвали Дмитрия Уткина, Андрея Гуралева и Андрея Лебедева, которые, по данным СБУ, по возвращении в Россию были отмечены официальными государственными наградами.

Павлоградский суд Днепропетровской области 27 марта 2017 года приговорил Назарова к семи годам лишения свободы. В последнем слове он заявил, что ему лично никто не докладывал об угрозе накануне катастрофы. Также он отметил, что самолет был сбит из зенитной установки, о размещении которой он не мог знать.

Днепровский апелляционный суд 11 декабря 2020 года отклонил апелляцию Назарова, а Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда 23 декабря, рассмотрев жалобу генерала, приостановил исполнение приговора.

21 мая Кассационный уголовный суд оправдал Назарова, отменив ранее вынесенные судебные решения и закрыв уголовное производство в связи с отсутствием в действиях генерала состава уголовного преступления.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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