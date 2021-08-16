 

Фейхоа: польза и вред, как есть. Рецепты

16.08.2021, 18:26, Новости дня
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Плоды фейхоа содержат большое количество клетчатки, которая благотворно влияет на перистальтику кишечника и стимулирует выделение желудочного сока. Нормализация этих процессов способствует улучшению качества пищеварения, отмечается в статье на профильном сайте Healthy Food Near Me. Фейхоа рекомендуется употреблять для профилактики запоров и вздутия живота. 

Благодаря высокому содержанию калия и натрия фейхоа рекомендуется вводить в рацион для профилактики сердечных заболеваний и нормализации артериального давления.

Авторы статьи отмечают, что если съедать в день хотя бы один плод фейхоа, то можно значительно улучшить состояние иммунной системы. “Это хорошо известный антиоксидант, повышающий способность организма противостоять вирусам и канцерогенным эффектам свободных радикалов”, – говорится в публикации. 

Также плоды фейхоа содержат фолиевую кислоту, которая уменьшает риск возникновения болезни Альцгеймера, отмечается на сайте Feijoa Addiction. Благодаря высокому содержанию фолиевой кислоты и йода диетологи также рекомендуют вводить фейхоа в рацион беременных. 

Помимо этого, употребление фейхоа способствует ускорению обменных процессов и быстрому восстановлению тканей.

Лучше всего фейхоа есть свежими или добавлять в салаты. Также из плодов готовят варенье, джемы и зефир, но оптимальным вариантом заготовления фейхоа на зиму считается приготовление “живого” варенья – для этого необходимо перетереть свежие плоды с сахаром. При этом на 1 кг фейхоа рекомендуется брать 1 кг сахара. Такие заготовки обычно хранят в стеклянной посуде в холодильнике. При желании в эту смесь можно добавить измельченные грецкие орехи.

Чрезмерное употребление плодов фейхоа возможно вызвать аллергические реакции в виде тошноты, высыпаний и затрудненного дыхания, однако это случается очень редко, отмечается в статье на сайте Solidstarts. Свести возможную аллергическую реакцию к минимуму поможет очистка плодов от кожуры.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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