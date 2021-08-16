 

Диетолог назвал «суперпродукт», полезный при пяти заболеваниях

16.08.2021, 18:24, Разное
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Диетолог Крис Гуннарс назвал «суперпродукт», полезный при пяти заболеваниях. Речь идет о кокосовом масле.
Кокосовое масло получают при прессовании сушеной или свежей кокосовой мякоти. Наиболее полезным считается рафинированный продукт и первого отжима. Включение в рацион кокосового масла помогает улучшать работу сердца и борется с ожирением. Секрет кроется в определенных жирах в составе, они помогают сжигать калории намного быстрее.

Также полезным будет наружное применение продукта в косметологии. Благодаря этому можно улучшить состояние кожи и волос, уменьшить симптомы экземы. Также средства с указанным маслом в составе могут обладать слабыми солнцезащитными свойствами.

В завершение Крис Гуннарс рекомендовал употреблять кокосовое масло людям с болезнью Альцгеймера, так как продукт становится отличным источником энергии для головного мозга. Также оно способствует увеличению «хорошего» холестерина и уменьшению «плохого» благодаря натуральным насыщенным жирам.

Источник: www.medikforum.ru



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