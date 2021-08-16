 

Боль в сухожилиях поможет предупредить повышение уровня холестерина в крови

16.08.2021, 18:24, Разное
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Группа учёных установила, что боль в сухожилиях может предупреждать о повышении уровня вредного холестерина в крови. Результаты опубликованы в Британском журнале спортивной медицины.
Исследователи отметили, что для выявления закономерности провели метаанализ, в котором изучили 17 исследований. В общей сложности эксперты рассмотрели показания состояния здоровья более 2,6 тыс. человек разных возрастов. У всех проверялся уровень вредного холестерина и наличие болей в сухожилиях или их ненормальное изменение. Оказалось, что чем выше этот уровень, тем чаще пациенты испытывали неприятные ощущения. Это помогло увидеть новую взаимосвязь, ранее считавшуюся незначительной.

Учёные пока не могут точно определить, как именно изменение сухожилий и дискомфорт, связанный с ними, сигнализируют о вредном холестерине. Несмотря на это, подобная закономерность поможет предотвратить в будущем множество смертей. Всё дело в том, что холестерин блокирует сосуды и может стать причиной развитии ишемии или инфаркта, а также других сердечно-сосудистых заболеваний. В свою очередь накопление вредного вещества на стенках артерий проявляется бессимптомно и обнаружить нарушение на ранней стадии раньше было практически невозможно без комплексного обследования.

Источник: www.medikforum.ru



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