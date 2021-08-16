 

Названы отечественные певицы, заметно преобразившиеся после 60 лет

16.08.2021, 18:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Журналисты «Комсомольской правды» назвали отечественных певиц, которые заметно преобразились после 60 лет. Многие из звезд отечественной эстрады нашли свой стиль в почтенном возрасте.
Каждая жительница стремится сохранить свою молодость, в особенности это касается артисток, которые всегда на виду. Многие отечественные певицы и после достижения 60-летнего возраста выглядят значительно моложе своих сверстниц. Так, журналисты вспомнили, что ранее Алла Пугачева выглядела совсем иначе, в молодости у нее была фирменная щербинка между зубами и хрупкие плечи. Сейчас у нее совсем другая улыбка, нет у Примадонны и присущего ее годам количества морщин.

Ее коллега и почти одногодка Софию Ротару давно признана своеобразной иконой стиля и неувядающей женской красоты. Стройная фигура и отсутствие морщин молодят 74-летнюю звезду эстрады на добрых два десятка лет. Между тем, в молодости она часто одевалась в народные костюмы и носила короткие волосы.

Изменилась и Лариса Долина, недавно в прессе ходили слухи об очередных операциях омоложения у артистки. Так или иначе, но нельзя не заметить ее белоснежные зубы, идеальные брови и фигурные скулы. Если вспомнить начало ее карьеры, то тогда будущая дива имела более полную фигуру и одевалась согласно существующим тогда канонам моды.

В свои 71 год Надежда Бабкина также не намерена стареть, благодаря интервальному голоданию народная артистка сбросила порядка 30 килограммов. Кроме того, она сделала ряд пластических операций и пользуется услугами стилиста. Стоит вспомнить, что когда-то она выглядела совсем иначе, разбитной и боевой казачкой с обилием украшений, теперь же артистка стала более женственной и это ей очень идет.

Ее конкурентка по фольклорному жанру Надежда Кадышева также старается быть на высоте. Солистка «Золотого кольца» когда-то весила 95 килограммов, теперь же она заметно похудела, а во время карантина еще и заметно помолодела.

Источник: www.kp.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.10 / Эндокринолог Губкина назвала противопоказания к употреблению каши

25.11 / Скандалы: Отравленная «Аленка»

12.05 / Володин подвел итоги отчета правительства в Думе

07.03 / Фата Моргана: Ученый объяснил появление «летающего» корабля у берегов Фалмута

19.12 / Институт русского языка им. Виноградова добавит корень «навал» к списку обсценных (матерных) слов

13.10 / Истощенный коронавирусом Порошенко шокировал украинцев внешним видом

07.02 / Зачем Троянова выгнала мужика? – Личное мнение

10.01 / Слава с гирляндами!

06.12 / Мнение: Дворовые митинги и задержания в Минске. 06.12.2020

14.01 / Обезьяна, которую заставили выступать в нацистской форме, подала в суд на Ижевскую епархию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика