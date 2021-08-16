Названы отечественные певицы, заметно преобразившиеся после 60 лет

Журналисты «Комсомольской правды» назвали отечественных певиц, которые заметно преобразились после 60 лет. Многие из звезд отечественной эстрады нашли свой стиль в почтенном возрасте.

Каждая жительница стремится сохранить свою молодость, в особенности это касается артисток, которые всегда на виду. Многие отечественные певицы и после достижения 60-летнего возраста выглядят значительно моложе своих сверстниц. Так, журналисты вспомнили, что ранее Алла Пугачева выглядела совсем иначе, в молодости у нее была фирменная щербинка между зубами и хрупкие плечи. Сейчас у нее совсем другая улыбка, нет у Примадонны и присущего ее годам количества морщин.

Ее коллега и почти одногодка Софию Ротару давно признана своеобразной иконой стиля и неувядающей женской красоты. Стройная фигура и отсутствие морщин молодят 74-летнюю звезду эстрады на добрых два десятка лет. Между тем, в молодости она часто одевалась в народные костюмы и носила короткие волосы.

Изменилась и Лариса Долина, недавно в прессе ходили слухи об очередных операциях омоложения у артистки. Так или иначе, но нельзя не заметить ее белоснежные зубы, идеальные брови и фигурные скулы. Если вспомнить начало ее карьеры, то тогда будущая дива имела более полную фигуру и одевалась согласно существующим тогда канонам моды.

В свои 71 год Надежда Бабкина также не намерена стареть, благодаря интервальному голоданию народная артистка сбросила порядка 30 килограммов. Кроме того, она сделала ряд пластических операций и пользуется услугами стилиста. Стоит вспомнить, что когда-то она выглядела совсем иначе, разбитной и боевой казачкой с обилием украшений, теперь же артистка стала более женственной и это ей очень идет.

Ее конкурентка по фольклорному жанру Надежда Кадышева также старается быть на высоте. Солистка «Золотого кольца» когда-то весила 95 килограммов, теперь же она заметно похудела, а во время карантина еще и заметно помолодела.

Источник: www.kp.ru