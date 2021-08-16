 

Территории у станций Серп и Молот, Москва Товарная и Калитники будут благоустроены

16.08.2021, 18:18, Разное
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В Москве продолжается благоустройство возле железнодорожных станций. Так, столичные власти утвердили проект развития территории около станций второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) – Серп и Молот, Москва Товарная и Калитники. Как следствие, улучшится транспортная доступность сразу трех столичных районов — Таганского, Нижегородского и Лефортово.

Согласно проекту, пройдет реконструкция упомянутых станций. Помимо этого, будет создан ТПУ “Серп и Молот”. Он свяжет МЦД-2 и МЦД-4, а также две станции метро — “Площадь Ильича” Калининской линии и “Римскую” Люблинско-Дмитровской линии.

Также будут реконструированы внеуличные пешеходные переходы в районе остановочных пунктов Калитники и Москва Товарная. Они будут такими же современными и комфортными, как и сами станции. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Кстати, на соседних улицах появятся новые остановки наземного транспорта, стоянки такси, велодорожки и велопарковки. А еще благоустроят участок площадью более 64 гектаров — от Третьего транспортного кольца до реки Яузы.

Напомним, два Московских центральных диаметра были запущены в ноябре 2019 года. МЦД-2 “Курско-Рижский” следует из Нахабина до Подольска и обратно. Второй диаметр включает 35 станций. Предполагается, что в будущем количество остановочных пунктов МЦД-2 увеличится.

Ранее “Дни.ру” писали о реконструкции станции Рижская МЦД-2 и благоустройстве прилегающей территории. Здесь создадут один из крупнейших ТПУ. Он свяжет станцию МЦД с Калужско-Рижской и Большой кольцевой линиями метро, а также с железнодорожным вокзалом Москва-Рижская.

А до конца 2021 года в городе откроют шесть вокзалов МЦД. Мэр Сергей Собянин рассказывал, что приоритетной задачей столичного правительства является формирование нового транспортного каркаса. По словам градоначальника, бесшовное пространство создается по всей Москве. “Это и проекты мирового масштаба — МЦД и Большая кольцевая линия. Причем это не отдельно существующие транспортные артерии. Мы объединяем их, создавая крупные хабы”, – говорил Собянин.



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