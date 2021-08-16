 

Турчак рассказал о символизме пятого номера для “Единой России”

16.08.2021, 18:18, Разное
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Пятерку лидеров федерального списка “Единой России” предложил президент Владимир Путин на съезде партии 19 июня. В нее вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.

Все они – профессионалы своего дела, с такой пятеркой “Единую Россию” ждет только победа, уверен Турчак. Партия пойдет на выборы под пятым номером в бюллетенях.

По словам секретаря генсовета “ЕР”, избиратель голосует за программу, с которой партия идет на выборы, за предложения по развитию страны. Тремя главными принципами “Единой России” Турчак назвал защиту, заботу и благополучие граждан.

“Мы заинтересованы в чистой и честной борьбе. То, что отличает “Единую Россию” от других политических партий”, – добавил политик.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Вместе с федеральной состоятся региональные и муниципальные кампании.



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