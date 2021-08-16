Главу отдела Северо-Западного таможенного управления отправили под арест за коррупцию

Дорогомиловский суд Москвы арестовал главу Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС РФ Максима Розсыпало, задержанного за получение взятки, сообщила пресс-секретарь суда Диана Корзухина.

«Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы от 16 августа Розсыпало Максиму избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 14 октября», – передает ее слова РИА «Новости».

Розсыпало подозревают в получении взяток на миллион с лишним рублей за растаможку 20 автомобилей. Ему грозит до 15 лет заключения и крупный штраф по статье «Получение взятки в особо крупном размере» (часть 6 статьи 290 УК РФ).