 

Главу отдела Северо-Западного таможенного управления отправили под арест за коррупцию

16.08.2021, 18:04, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаДорогомиловский суд Москвы арестовал главу Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС РФ Максима Розсыпало, задержанного за получение взятки, сообщила пресс-секретарь суда Диана Корзухина.

«Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы от 16 августа Розсыпало Максиму избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 14 октября», – передает ее слова РИА «Новости».

Розсыпало подозревают в получении взяток на миллион с лишним рублей за растаможку 20 автомобилей. Ему грозит до 15 лет заключения и крупный штраф по статье «Получение взятки в особо крупном размере» (часть 6 статьи 290 УК РФ).



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