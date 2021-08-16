Немецкий дипломат назвал ситуацию в Афганистане провалом спецслужб США

Ситуация в Афганистане свидетельствует о тотальном провале спецслужб США, стремительное продвижение талибов к Кабулу вызывает шок и возмущение, сообщил в прямом эфире телеканала N24 глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.

«Как почти все, я шокирован и возмущен тем, что мы все вместе, США и их европейские союзники, ошиблись так сильно, так сильно верили в «потемкинские деревни», то есть в хорошо вооруженные и хорошо подготовленные вооруженные силы Афганистана, которым, по заявлениям американцев, которые поступали мне еще несколько дней назад, доверяли, что они могут защищать Кабул в течение месяцев. То, что это рухнуло, как карточный дом, это тотальный банкрот, тотальное поражение в военных оценках, как я предполагаю, оценках американских спецслужб», – приводит его слова РИА «Новости».

В воскресенье отряды запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афгнистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.

Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.