Двое подростков задержаны по делу о гибели младенца под Воронежем

Следствие задержало 17-летнюю девушку и ее 14-летнего сожителя по делу о гибели пятимесячного ребенка в Воронежской области, информирует управление СК РФ по региону.

Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), в пристройке домовладения на улице Гвардейской поселка Вишневый Богучарского района Воронежской области 12 августа было обнаружено тела 5-месячного ребенка с телесными повреждениями, сообщается на сайте СК.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержаны 17-летняя мать погибшего и ее 14-летний сожитель. Как пояснили задержанные, 12 августа 2021 года они оставили 5-месячного ребенка без присмотра по вышеуказанному адресу, а когда через некоторое время вернулись домой – обнаружили мальчика без признаков жизни лежащим головой в ведре, стоявшем рядом с кроваткой», – говорится в сообщении.

По данным следствия, о случившемся мать ребенка сообщила своей бабушке, после чего со своим сожителем скрылась. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть ребенка, которая, по предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, наступила в результате асфиксии.

«Выдвинутая подозреваемыми версия будет в числе прочих проверена следственным путем. Кроме того, следователями будет дана надлежащая правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также условиям проживания и воспитания ребенка», – отметили в СК.

Ранее женщина из города Тавда Свердловской области выкинула собственного новорожденного ребенка в канаву, ее дело передали в суд.