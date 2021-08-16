 

Дженнифер Лопес пропустила день рождения Бена Аффлека и удалила все фото с Алексом Родригесом из Instagram

16.08.2021, 17:42, Разное
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Вчера, 15 августа, актеру Бену Аффлеку исполнилось 49 лет. К удивлению многих, свой новый год жизни он отпраздновал не в компании новой возлюбленной Дженнифер Лопес, а бывшей супруги Дженнифер Гарнер и их троих детей – 15-летней Вайолет, 12-летней Серафины и 9-летнего Сэмюэля. Папарацци сфотографировали их вместе по дороге в дом друга семьи.

В то же время 52-летняя певица проводила воскресенье с 13-летней дочерь Эммой. Вместе они посетили ежегодную вечеринку Day of Indulgence Party в Лос-Анджелесе, на которую приглашают исключительно женскую часть Голливуда. Для светского мероприятия Джей Ло выбрала костюм из кроп-топа, рубашки и свободных брюк, тогда как ее дочь была одета значительно теплее – Эмма, недавно перекрасившая волосы в зеленый цвет, предпочла пойти на вечеринку в вязаном кардигане оверсайз, белом топе и коричневой юбке в пол.

Дженнифер Лопес с дочерью Эммой

Но бить тревогу насчет того, что Дженнифер не была с Беном прошлым вечером, рано. Как раз в день рождения Аффлека Лопес отписалась от своего бывшего жениха Алекса Родригеса в Instagram и удалила из ленты все фото с ним (ну, или как минимум скрыла). Это заметили внимательные интернет-пользователи. Под раздачу попали даже их совместные кадры с дочерьми Алекса – Наташей и Эллой. Видимо, певица определенно закрыла прошлую главу своей жизни и решила двигаться дальше. Да и к тому же несколько дней назад парочка вполне мирно поужинала в ресторане в районе Западного Голливуда, а конец июля и начало августа они провели в круизе по Средиземному морю. 

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек встречались в начале 2000-х, по слухам, были даже обручены, но до алтаря так и не дошли. Сохранив теплые воспоминания, Дженн и Бен почти не общались, каждый жил своей жизнью. И тут, после того, как Лопес разорвала помолвку со звездой бейсбола Алексом Родригесом, поползли слухи о том, что бывшие влюбленные снова вместе. Долгое время даже снимки папарацци не могли убедить скептиков, но только когда влюбленные стали Instagram official, все поверили, что они возобновили роман.



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