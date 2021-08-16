 

NVIDIA RTX снова может использоваться для майнинга

16.08.2021, 17:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Похоже, что все усилия производителей видеокарт ограничить возможности их использования для добычи криптовалют могут оказаться напрасными. Как сообщают источники, обновленное приложение NBMiner разблокирует устройство, и майнеры снова могут использовать его в своих целях.

В частности, источники сообщают, что после обновления приложения майнинговая мощность составляет около 70%. Разумеется, это еще на 100%, но уже и не 50%, говорят эксперты. Ранее, напомним, попытки разблокировать видеокарты приводили к тому, что майнить с их помощью удавалось, используя только половину мощности.

На сегодня можно сделать вывод, что в борьбе крупнейших производителей электроники с майнерами начали побеждать майнеры, говорят специалисты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.08 / В Анталье перевернулся автобус с предположительно российскими туристами

29.08 / Убийство Хангошвили. СМИ идентифицировали еще одного члена группы киллеров ФСБ

28.05 / Infiniti представит кроссовер QX60 нового поколения 23 июня

15.08 / Россия решила сотрудничать с переходным правительством Афганистана

20.08 / Вашингтон в связи с авиаударами Турции призвал уважать суверенитет Ирака

30.04 / Терехов не смог доказать, что занимает свою должность уместно, а не только по стечению обстоятельств – политэксперт

15.10 / Twitter подверг цензуре статью о коррупированном Байдене, а после признал неправоту

21.08 / В доме в Ярославле после взрыва газа обрушились перекрытия еще трех этажей

27.09 / Глава ОБСЕ призвал Армению и Азербайджан вернуться к прекращению огня

04.08 / В Греции зафиксировали жару в +47ºC. По всей стране вспыхивают пожары

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика