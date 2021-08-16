NVIDIA RTX снова может использоваться для майнинга

Похоже, что все усилия производителей видеокарт ограничить возможности их использования для добычи криптовалют могут оказаться напрасными. Как сообщают источники, обновленное приложение NBMiner разблокирует устройство, и майнеры снова могут использовать его в своих целях.

В частности, источники сообщают, что после обновления приложения майнинговая мощность составляет около 70%. Разумеется, это еще на 100%, но уже и не 50%, говорят эксперты. Ранее, напомним, попытки разблокировать видеокарты приводили к тому, что майнить с их помощью удавалось, используя только половину мощности.

На сегодня можно сделать вывод, что в борьбе крупнейших производителей электроники с майнерами начали побеждать майнеры, говорят специалисты.