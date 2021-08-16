NVIDIA RTX снова может использоваться для майнинга
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Похоже, что все усилия производителей видеокарт ограничить возможности их использования для добычи криптовалют могут оказаться напрасными. Как сообщают источники, обновленное приложение NBMiner разблокирует устройство, и майнеры снова могут использовать его в своих целях.
В частности, источники сообщают, что после обновления приложения майнинговая мощность составляет около 70%. Разумеется, это еще на 100%, но уже и не 50%, говорят эксперты. Ранее, напомним, попытки разблокировать видеокарты приводили к тому, что майнить с их помощью удавалось, используя только половину мощности.
На сегодня можно сделать вывод, что в борьбе крупнейших производителей электроники с майнерами начали побеждать майнеры, говорят специалисты.
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