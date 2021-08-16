 

«Билайн» предоставляет скидки на смартфоны и принимает старые аппараты

16.08.2021, 17:36, Новости дня
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В Российской компании «Билайн» объявили о начале новой акции, в рамках которой пользователи могут со значительными скидками приобрести новые мобильные гаджеты, а также сдать старые устройства с выгодой для себя.

Под действие акции попадают смартфоны, планшеты, ноутбуки и роутеры, поясняют представители компании. Скидки предоставляются как на покупку новых устройств, так и на оплату услуг связи.

Как сообщают источники, наибольшим спросом с самого начала пользовались смартфоны Samsung Galaxy A32, Xiaomi Redmi 9A, и Samsung Galaxy S21 и S21 Ultra. Акция будет проводиться до 19 сентября текущего года. Подробнее с условиями можно ознакомиться на официальном сайте компании «Билайн».



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