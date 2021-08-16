 

Паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей из-за COVID-19

16.08.2021, 17:32, Новости дня
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Зрителей решили не допускать на все спортплощадки соревнований “из-за тревожного роста” случаев COVID-19 в принимающем городе и других регионах Японии.

Агентство отмечает, что организаторы Паралимпиады до последнего откладывали принятие решения о зрителях. Ранее рассматривались варианты с ограниченным присутствием болельщиков.

Ожидается, что в Паралимпийских играх примут участие около 4400 спортсменов из почти 160 стран. Есть вероятность, что не будет спортсменов из Афганистана, где страну взяла под контроль группировка “Талибан”.

Контекст:

Паралимпиада 2020 пройдет с 24-го августа по 5 сентября в Токио. Будет разыграно 540 комплектов наград, что на 12 больше, чем на Паралимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Японии за последние пять дней фиксировался суточный прирост больных COVID-19 на уровне 15–20 тыс. – это самые высокие в стране показатели за время эпидемии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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