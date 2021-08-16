 

ВВП Украины во втором квартале вырос на 5,4%. В Минэкономики ожидают роста в 4% по итогам года

16.08.2021, 17:32, Новости дня
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В то же время относительно первого квартала этого года реальный ВВП Украины сократился на 0,8% (с учетом сезонного фактора), добавили в Госстате.

По расчетам Министерства экономики Украины, объем ВВП в первом полугодии 2021 года увеличился на 1,7% по сравнению с первой половиной прошлого года, сообщил в понедельник пресс-центр ведомства. 

Как отметили в Минэкономики, основными факторами роста ВВП во втором квартале этого года стали:

постепенное восстановление и оптимистичные бизнес-настроения в экономике из-за смягчения карантина;
высокий потребительский спрос населения, в частности стимулированный ростом минимальной заработной платы на уровне 6 тыс. грн;
благоприятная конъюнктура на внешних сырьевых рынках, что способствовало росту экспорта товаров и услуг на 45,1%.

“Наблюдаем восстановление в производственной сфере, рост демонстрируют все виды экономической деятельности, кроме сельского хозяйства. Эти факторы позволят компенсировать текущее отставание в экономическом развитии и удерживать до конца года положительный тренд. Наша цель – рост ВВП на 4%”, – подчеркнул первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко.

Контекст:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в прошлом году Украина потеряла лишь 4,5% ВВП, а в 2021 году рост экономики Украины будет более 4,6%. Кабмин Украины прогнозирует рост экономики в 5% с 2023 года.

В январе Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Украины в этом году на 3%, в 2022-м – на 3,1%. В марте Всемирный банк улучшил прогноз – с 3% до 3,8% в 2021 году.  

В мае в обновленном макропрогнозе Минэкономики ухудшило ожидания роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,6% до 4,1%, а в 2022-м – с 4,3% до 3,8%.

В то же время Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Украины с 3% до 3,5% в 2021 году, такой же показатель роста ожидается и в 2022 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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