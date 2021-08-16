Польша передаст Украине 650 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Журналисты отметили, что Польша перепродает вакцины против коронавируса ряду государств. Дворчик напомнил, что страна уже отправила 1 млн доз вакцины Pfizer в Австралию, 2,4 млн доз – в Испанию, 600 тыс. доз – в Португалию, а также 1 млн доз вакцины Moderna – в Норвегию.

Глава правительственного агентства стратегических резервов Михал Кучмеровський сообщил Polskie Radio, что цены на перепродваемые вакцины не разглашаются.

“Есть правило не потерять и не заработать. Отдельные страны покрывают расходы на транспорт, мы организуем поставку”, – отметил он.

По словам чиновника, перепродажа вакцин – сложная логистическая акция, которая учитывает все требования производителей вакцин.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. По состоянию на 16 августа в стране полностью привились 2,7 млн человек.

9 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину доставили уже 13,8 млн доз вакцин.

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