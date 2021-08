“Начинка – это же восьмое чудо света. Щекочет рот”. Клопотенко рассказал, как приготовить пирожки с абрикосами и ромом

“На те пирожки просто хочется лечь и провалиться в сладкий сон. А начинка – это же восьмое чудо света. Прям щекочет рот”, – описал он вкус выпечки.

Для приготовления теста необходимо 100 мл теплого молока соединить со 150 мл теплой воды, добавить 25 г дрожжей, перемешать и оставить на 20 минут.

“Затем добавляем к этой смеси 500 г муки, 1 ст. л. сахара, 3 ст. л. растительного масла и соль. Вымешиваем тесто, накрываем полотенцем и забываем о нем на 40 минут. Тем временем готовим божественную абрикосовую начинку”, – описал процесс эксперт.

Для начинки необходимо 350 г абрикосов протушить на сливочном масле (100г) с сахаром (100 г) в течение 15 минут, а затем добавить 70 мл рома и подержать на огне еще две минуты.

“Начинку заворачиваем в тесто. Пирожки выкладываем на противень и оставляем их еще на 10 минут, чтобы немного поднялись”, – отметил Клопотенко.

Перед выпеканием пироги необходимо смазать смесью, приготовленной из одного желтка, одной чайной ложки сахара и двух столовых ложек воды.

Пироги выпекаются в течение 25 минут в духовке, разогретой до 180 ºC.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World’s 50 Best Restaurants.

—