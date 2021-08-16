Шахов: За восемь месяцев 2021-го правительство уже по локоть залезло в карманы украинцев

“Если этот законопроект примут, налоговая получит полномочия сравнивать реальный образ жизни украинцев с их официальными доходами и уплаченными налогами. Например, если человек официально получает минимальную зарплату, но в какой-то момент купит жилье или авто, то налоговая будет проверять происхождение денег на эту покупку. Если же физическое лицо не сможет документально объяснить, откуда взяло деньги, то его заставят заплатить налог с суммы, которую оно потратило на покупку. Учитывая бюрократию и коррупцию, объяснить источник денег будет получаться только избранным”, – отметил нардеп.

Он сообщил, что заплатить государству придется почти одну пятую от цены каждый такой покупки, а проверять будут всех.

“Правительство оправдывает себя законом о налоговой амнистии. Его Рада приняла в июне 2021 года. Сама амнистия должна стартовать уже 1 сентября 2021 года. Вот только в теории она должна быть добровольной, а на практике окажется обязательной, ведь если не подать одноразовую декларацию в рамках амнистии и не заплатить 5% от стоимости задекларированного, потом придется объяснять, откуда взялось имущество и платить с него налог уже в 18%”, – объяснил народный депутат.

Этот закон далеко не первая попытка правительства залезть в карманы украинцев, утверждает нардеп.

“За восемь месяцев 2021 правительство уже по локоть залезло в карманы украинцев. Сначала приняли решение о блокировке банковских счетов должников, в том числе за коммуналку. Позже ввели не просто блокирование, но и автоматическое списание денег со счетов. Ограничили по новым правилам получателей субсидий. Через месяц будет снято 50% увеличение социальных нормативов по нормам потребления жилищно-коммунальных услуг, которые должны были действовать на период действия карантина. Этот список просто пугает”, – перечислил Шахов.

Он заявил, что “Наш край” выступает против таких “методов налоговой диктатуры”.

“Правительству следует сосредоточить свои усилия на том, чтобы возрождать экономику и поднимать уровень жизни украинцев, а не вытряхивать из них последнее. Необходимо оказать поддержку малому и среднему бизнесу. Развиваясь, предприятия будут больше зарабатывать, а значит больше платить зарплат и налогов. Именно такой путь стимулирования экономики продемонстрировал эффективность в развитых странах мира. Зато, усиление контроля и налогового давления всегда ведет к падению уровня жизни, а также может привести к социально-политическому кризису в государстве”, – резюмировал политик.

В “Нашем крае” добавили, что, по данным Госстата, украинцы оценивают свой уровень доходов так:

67% украинских граждан (две трети) считают себя бедными (в 2019 году – 65%);

1% украинцев относят себя к среднему классу (в 2019 – 1,1%);

88% украинцев жили от зарплаты до зарплаты и не делали сбережений;

37% (каждый третий) экономил на всем, кроме еды, а 3% экономили даже на еде;

у 50% украинцев в 2020 году материальное положение ухудшилось;

у 6% украинцев в 2020 году материальное положение улучшилось;

44% украинцев ожидают ухудшения материального положения;

7% ожидают улучшения материального положения в будущем.

Контекст:

Кабинет Министров Украины планирует внести в Верховную Раду законопроект о непрямых методах налогового контроля, сообщил 5 августа председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от “Слуги народа” Даниил Гетманцев.

“Кабинет Министров готовит внесение в парламент законопроекта о так называемых непрямых методах налогового контроля. Это о том, когда налоговая сможет спросить о происхождении денег на приобретение ценного актива. И если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии, то будет вынужден доплатить налог на расходы, которые не может объяснить”, – заявил он.

15 июля 2021 года Рада приняла закон о детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем добровольного декларирования активов и уплаты единовременного сбора в бюджет. “За” проголосовали 243 народных депутата при необходимых 226. Большинство голосов (215) дала фракция “Слуги народа”. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 19 июля, через два дня закон вступил в силу. Закон предусматривает проведение одноразового специального добровольного декларирования активов физических лиц в период с 1 июля 2021-го по 1 июля 2022 года.

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