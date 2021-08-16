 

Шахов: За восемь месяцев 2021-го правительство уже по локоть залезло в карманы украинцев

16.08.2021, 17:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Если этот законопроект примут, налоговая получит полномочия сравнивать реальный образ жизни украинцев с их официальными доходами и уплаченными налогами. Например, если человек официально получает минимальную зарплату, но в какой-то момент купит жилье или авто, то налоговая будет проверять происхождение денег на эту покупку. Если же физическое лицо не сможет документально объяснить, откуда взяло деньги, то его заставят заплатить налог с суммы, которую оно потратило на покупку. Учитывая бюрократию и коррупцию, объяснить источник денег будет получаться только избранным”, – отметил нардеп.

Он сообщил, что заплатить государству придется почти одну пятую от цены каждый такой покупки, а проверять будут всех.

“Правительство оправдывает себя законом о налоговой амнистии. Его Рада приняла в июне 2021 года. Сама амнистия должна стартовать уже 1 сентября 2021 года. Вот только в теории она должна быть добровольной, а на практике окажется обязательной, ведь если не подать одноразовую декларацию в рамках амнистии и не заплатить 5% от стоимости задекларированного, потом придется объяснять, откуда взялось имущество и платить с него налог уже в 18%”, – объяснил народный депутат.

Этот закон далеко не первая попытка правительства залезть в карманы украинцев, утверждает нардеп.

“За восемь месяцев 2021 правительство уже по локоть залезло в карманы украинцев. Сначала приняли решение о блокировке банковских счетов должников, в том числе за коммуналку. Позже ввели не просто блокирование, но и автоматическое списание денег со счетов. Ограничили по новым правилам получателей субсидий. Через месяц будет снято 50% увеличение социальных нормативов по нормам потребления жилищно-коммунальных услуг, которые должны были действовать на период действия карантина. Этот список просто пугает”, – перечислил Шахов.

Он заявил, что “Наш край” выступает против таких “методов налоговой диктатуры”.

“Правительству следует сосредоточить свои усилия на том, чтобы возрождать экономику и поднимать уровень жизни украинцев, а не вытряхивать из них последнее. Необходимо оказать поддержку малому и среднему бизнесу. Развиваясь, предприятия будут больше зарабатывать, а значит больше платить зарплат и налогов. Именно такой путь стимулирования экономики продемонстрировал эффективность в развитых странах мира. Зато, усиление контроля и налогового давления всегда ведет к падению уровня жизни, а также может привести к социально-политическому кризису в государстве”, – резюмировал политик.

В “Нашем крае” добавили, что, по данным Госстата, украинцы оценивают свой уровень доходов так: 

67% украинских граждан (две трети) считают себя бедными (в 2019 году – 65%);
1% украинцев относят себя к среднему классу (в 2019 – 1,1%);
88% украинцев жили от зарплаты до зарплаты и не делали сбережений;
37% (каждый третий) экономил на всем, кроме еды, а 3% экономили даже на еде;
у 50% украинцев в 2020 году материальное положение ухудшилось;
у 6% украинцев в 2020 году материальное положение улучшилось;
44% украинцев ожидают ухудшения материального положения;
7% ожидают улучшения материального положения в будущем.
Контекст:

Кабинет Министров Украины планирует внести в Верховную Раду законопроект о непрямых методах налогового контроля, сообщил 5 августа председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от “Слуги народа” Даниил Гетманцев.

“Кабинет Министров готовит внесение в парламент законопроекта о так называемых непрямых методах налогового контроля. Это о том, когда налоговая сможет спросить о происхождении денег на приобретение ценного актива. И если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии, то будет вынужден доплатить налог на расходы, которые не может объяснить”, – заявил он.

15 июля 2021 года Рада приняла закон о детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем добровольного декларирования активов и уплаты единовременного сбора в бюджет. “За” проголосовали 243 народных депутата при необходимых 226. Большинство голосов (215) дала фракция “Слуги народа”. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 19 июля, через два дня закон вступил в силу.  Закон предусматривает проведение одноразового специального добровольного декларирования активов физических лиц в период с 1 июля 2021-го по 1 июля 2022 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.07 / Власти Белоруссии начали «зачистку» страны от радикалов

25.03 / У СНБО нет ни одного документа, который бы касался операции по вагнеровцам – Данилов

10.10 / США потребовали заморозить число ядерных боеголовок для продления ДСНВ

18.10 / Верещук – критикам опроса от Зеленского: Что это за политическая истерика?

05.12 / Степанов заявил, что в Украине могут бесплатно вакцинировать от коронавируса около 20 млн человек из групп риска

22.07 / Опровергнут миф о группе крови и коронавирусе

30.12 / Боевики 29 декабря семь раз нарушали режим тишины на Донбассе – штаб ООС

24.09 / Политолога Шклярова могли заразить коронавирусом в СИЗО

05.04 / В сюжете латвийского ТВ о вакцине заметили формулу амфетамина

26.06 / В Россию разрешили приезжать иностранным специалистам. Список составят МВД и ФСБ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика